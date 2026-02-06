Poważna awaria sieci ciepłowniczej w szpitalu przy Unii Lubelskiej usunięta (akt. 1)

Awaria głównej sieci ciepłowniczej została usunięta, a dostawy ciepła do budynków szpitala przy ul. Unii Lubelskiej zostały w pełni przywrócone. Kaloryfery ponownie funkcjonują prawidłowo - poinformowała Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala.

- Dzięki zaangażowaniu pracowników wielu działów oraz sprawnej współpracy służb technicznych możliwe było szybkie ustabilizowanie sytuacji w placówce i przywrócenie właściwych warunków funkcjonowania - przekazuje rzeczniczka. - Szpital stopniowo wraca do standardowego trybu pracy.

Wcześniejsza informacja:

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie doszło do kryzysowej sytuacji. Poważna awaria głównej sieci ciepłowniczej pozbawiła ogrzewania budynki placówki. Sytuacja wymusiła natychmiastowe zmiany w organizacji pracy szpitala i ograniczenie przyjmowania pacjentów.

Problem dotyczy kluczowej infrastruktury odpowiedzialnej za dostarczanie ciepła do szpitalnych obiektów. Ze względu na niskie temperatury i konieczność zachowania bezpieczeństwa, placówka musiała ograniczyć udzielanie części świadczeń medycznych.

Funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (zarówno dla dzieci, jak i dorosłych) jest obecnie utrudnione. Szpital wymaga wsparcia innych jednostek oraz ścisłej koordynacji z zespołami ratownictwa medycznego.

Planowe hospitalizacje oraz operacje mogą zostać czasowo zawieszone. Wyjątek stanowią pacjenci w stanie zagrożenia życia oraz osoby przyjmowane w trybie pilnym.

Osoby, których termin wizyty lub zabiegu uległ zmianie, są o tym powiadamiane bezpośrednio.

- Wszyscy pacjenci są informowani o tym na bieżąco i od razu też otrzymują informację o ewentualnym nowym, wyznaczonym terminie zabiegu bądź przyjęcia do szpitala – zapewnia Magdalena Knop, rzecznik prasowa USK nr 1.

Mimo trudnej sytuacji kluczowe działy szpitala pracują w trybie ciągłym. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów w najcięższym stanie oraz osób w trakcie terapii nowotworowej.

- Co ważne, zarówno opieka dla pacjentów w naszych centrach urazowych, tych dla dzieci, jak i dla dorosłych, oraz, co najważniejsze, wszystkie świadczenia onkologiczne realizowane są nadal bez jakichkolwiek zmian – podkreśla rzeczniczka. Służby techniczne pracują nad usunięciem usterki od momentu jej wykrycia. Choć działania są prowadzone z najwyższym priorytetem, na ten moment nie wskazano konkretnej daty przywrócenia pełnej sprawności ogrzewania.

- Obecnie trwają naprawdę intensywne prace naprawcze, jednak nie jesteśmy w stanie określić terminu ich zakończenia – przyznaje Magdalena Knop.

Dyrekcja szpitala zaznacza, że pozostaje w stałym kontakcie z organami samorządowymi i innymi służbami wspierającymi placówkę w tym trudnym czasie. Kolejne komunikaty mają być publikowane na bieżąco, m.in. w mediach społecznościowych szpitala.

