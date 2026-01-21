Awaria w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy Unii Lubelskiej

Fot. Ryszard Pakieser

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie informuje o poważnej awarii układu wentylacji mechanicznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych przy ul. Unii Lubelskiej. Awaria dotyczy automatyki sterującej systemem wentylacji. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i personelu koniecznym było czasowe i częściowe wyłączenie z użytkowania pomieszczeń SOR-u.

Rzeczniczka szpitala informuje, że w tej niezwykle trudnej sytuacji zespół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz personel pomocniczy pozostają w pełnej mobilizacji i – mimo pracy na granicy możliwości organizacyjnych i fizycznych – dokładają wszelkich starań, aby każdy pacjent otrzymał pomoc z należytą starannością. Część chorych, z powodu ogromnej liczby zgłoszeń, przyjmowana jest w warunkach znacznie odbiegających od standardowych, co dla wszystkich jest ogromnym wyzwaniem.

- Nasz personel pracuje nieprzerwanie w ekstremalnie trudnych warunkach, z pełnym poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów. To ogromne obciążenie dla całego zespołu, ale mimo ograniczeń robimy wszystko, co możliwe, by nikt nie pozostał bez pomocy i by była ona udzielana jak najlepiej. Prosimy o zrozumienie – podkreśla Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa USK-1 PUM w Szczecinie.

Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją szpital apeluje do pacjentów niewymagających pilnej, specjalistycznej pomocy o niezgłaszanie się na SOR przy ul. Unii Lubelskiej oraz o zgłaszanie się do innych tego typu punktów w mieście. Przede wszystkim jednak przypominamy i zachęcamy do korzystania z czterech szczecińskich punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Przyczyny awarii bedą obecnie badane przez specjalistów. Równolegle dyrekcja i zarząd szpitala prowadzą intensywne działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie pełnej funkcjonalności oddziału.

SOR dla dorosłych w USK-1 PUM funkcjonuje w przestrzeni zaadaptowanej ponad 20 lat temu – w miejscu dawnej kotłowni – i od dłuższego czasu wymaga kompleksowego remontu oraz rozbudowy, odpowiadającej dynamicznemu rozwojowi szpitala. Koszt niezbędnych prac szacowany jest na około 80 mln zł, których szpital nie posiada.

- O dalszym rozwoju sytuacji oraz podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco - zapowiada rzeczniczka. - Dziękujemy pacjentom i mieszkańcom regionu za wyrozumiałość oraz wsparcie w tym wyjątkowo trudnym czasie.

