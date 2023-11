Potrzebne są dary dla osób w kryzysie bezdomności

Podczas spotkań na placu Tobruckim wydawana jest gorąca zupa, zbierane są środki higieny, nowa bielizna i odzież. Fot. Agata JANKOWSKA

Ideą czwartkowych Spotkań przy zupie jest wsparcie ludzi w kryzysie bezdomności lub tych, którzy żyją na skraju ubóstwa. Poza ciepłym posiłkiem, kawą czy herbatą organizatorzy zapewniają również ubrania czy środki czystości. Zbiórki trwają przez cały rok, ale w obliczu nadchodzącej zimy pojawia się zapotrzebowanie na ciepłą odzież.

Inicjatorzy spotkań przy placu Tobruckim w Szczecinie co jakiś czas apelują o dary w postaci ubrań, bielizny lub środków higienicznych. Obecnie zbierają to, co dla osób w kryzysie bezdomności potrzebne jest zawsze – nową, czystą bieliznę damską i męską, skarpety, spodnie (najlepiej dresowe, nie garniturowe). Potrzebne są też kurtki i bluzy, ponieważ zbliżają się zimne dni. Organizatorzy proszą również o środki do higieny – pasty do zębów, żele pod prysznic, szampony, mydła – najlepiej w mniejszych opakowaniach.

– Prosimy o nową bieliznę, co nie zawsze jest takie oczywiste – mówi Robert Grabowski, współorganizator Spotkań przy zupie. – Najlepiej, żeby była ciepła i wygodna.

Zdarza się, że darczyńcy przynoszą używaną i niepraktyczną bieliznę (np. tzw. stringi) czy ubrania, które nie są potrzebne osobom w kryzysie bezdomności (np. krawaty czy karnawałowe przebrania).

– To są ludzie tacy jak my, mają godność – podkreśla Grabowski. I dodaje, że wolontariusze będą mieli mniej pracy przy przeglądzie darów, jeśli darowana odzież będzie adekwatna. Ludzie, którzy angażują się w pomoc podczas czwartkowych spotkań, robią to nieodpłatnie, bo chcą pomagać potrzebującym. Każdy, kto kiedykolwiek brał udział w rozdawaniu zupy na placu Tobruckim, wie, że zawsze jest tam mnóstwo pracy.

W każdy czwartek na plac przychodzą ci, którzy chcą zjeść ciepły posiłek. Jak mówi Robert Grabowski, to często stała ekipa, ale są też nowi ludzie. Część z nich umiera. Pojawiają się też osoby spoza Szczecina. W ostatnim czasie podczas spotkań pojawiają się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– Dzięki ich pomocy i interwencji już trzy osoby trafiły do schroniska – informuje R. Grabowski.

19 listopada rozpocznie się kolejna edycja Szczecińskiego Tygodnia Ubogich. Jedną z wielu akcji w ramach wydarzenia będzie zbieranie paczek bożonarodzeniowych, które otrzymają uczestnicy wigilii na placu.

Potrzebne ubrania, bieliznę czy kosmetyki można przynieść w każdy czwartek na plac Tobrucki (pomnik z kotwicą) od godziny 18.30. ©℗

Agata JANKOWSKA