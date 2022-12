Wigilijne "Spotkanie przy zupie" na pl. Tobruckim w Szczecinie

Na szczecińskim placu Tobruckim co czwartek odbywają się "Spotkania przy zupie" dla osób w kryzysie bezdomności i samotnych. Wieczór 22 grudnia był szczególny, bo po raz czwarty zorganizowano tam wspólną wigilię. Uczestniczyło w niej około 300 osób.

- W imieniu wszystkich, którzy są zaangażowani w organizowanie spotkania, chciałbym wam życzyć dużo nadziei – przywitał przybyłych Krzysztof Jędrzejewski, współorganizator wigilii. – Życzymy wam też po prostu dobrych świąt!

W przygotowania do wigilii zaangażowani byli również wolontariusze, wśród nich Natalia Ramocka.

- Z wieloma ludźmi znamy się już od dawna - mówiła. - Przede wszystkim chodzi tu o bycie razem, o rozmowę – wiele z tych osób nie ma z kim porozmawiać, bo są osobami samotnymi.

Pan Ryszard na "Spotkania przy zupie" przychodzi od trzech lat. Jest osobą bezdomną:

- Ja bym im pomnik postawił za to co robią – mówi. – Bo to wszystko jest godne najwyższej pochwały!

Podobnie myślą dwie panie, Krysia i Danusia: - Przychodzimy tu coś zjeść, spotkać się i porozmawiać z ludźmi. Organizatorzy tej akcji zasługują na najwyższe uznanie!

Były wspólne kolędy, życzenia i posiłek. Do zgromadzonych, z paczkami, przyjechał św. Mikołaj. Była też część artystyczna. Kolędy zaśpiewał znany szczeciński duet „Jackpot”, czyli Maciej Kazuba i Kasia Buja:

- Ta wigilia jest na stałe wpisana w nasz kalendarz - mówią. - Śpiewamy i gramy dla tych, którzy potrzebują radości. Dajemy ją przez muzykę.©℗

Tekst i fot. Krzysztof Żurawski