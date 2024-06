Potrzebne jest lustro. Na Pomorzanach będzie bezpieczniej? [GALERIA]

Na ulicy Włościańskiej potrzebne jest lustro.

Stosunkowo niewielka ulica Włościańska na Pomorzanach stała się bardzo ważną arterią łączącą Pomorzany z prawobrzeżem i pobliskimi centrami handlowymi. Wzmożony w sposób bardzo znaczny ruch pojazdów utrudnia wyjazd samochodów z parkingu znajdującego się przy wyjeździe z tamtejszej parafii pw. św. M.M. Kolbego. Włączenie się do ruchu w tym miejscu jest bardzo utrudnione.

Znajdujący się po prawej stronie mur oporowy ogranicza widoczność kierowców wyjeżdżających z terenu parafii. W efekcie dochodzi tam do wielu niebezpiecznych sytuacji, w których udział biorą nie tylko wyjeżdżający z parkingu, ale również kierowcy jadący w obu kierunkach ulicy Włościańskiej. Jest to związane m.in. z jazdą szybszą niż dozwolone w tym miejscu limity prędkości – znaki drogowe ograniczają prędkość do 30 kilometrów na godzinę. Dodatkowym utrudnieniem jest tam wzmożony ruch pieszych, którzy skracają sobie drogę idąc „pod prąd” wąską ulicą. Niżej, w stronę ulicy Szczawiowej są ulokowane garaże – ich użytkownicy również włączają się do ruchu.

– Ze względu na takie zagrożenia, sensownym wydaje się montaż lustra, które zdecydowanie poprawiłoby bezpieczeństwo na tym odcinku ulicy Włościańskiej – stwierdziła radna Julia Szałabawka (PiS). – W sprawie montażu lustra, w imieniu mieszkańców, złożyłam na ręce prezydenta interpelację, do której dołączyłam mapkę sytuacyjną z proponowanym umiejscowieniem lustra drogowego.

Podobne rozwiązanie zastosowano już przy wyjeździe z parkingu z tylu kościoła. Korzystający z niego kierowcy bardzo chwalą sobie jego umiejscowienie, bo w sposób znaczny ułatwia wyjazd z parkingu i włączenie się do ruchu.

Tekst i fot. Krzysztof ŻURAWSKI