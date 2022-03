Potrzebna pomoc dla grupy niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy

Pomorze Zachodnie przyjmie grupę ponad stu niepełnosprawnych osób – dzieci i dorosłych, którzy przyjechali do Polski z miejscowości Kramatorsk niedaleko Doniecka. Organizatorem konwoju - dosłownie spod bomb – jest Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Osoby w wieku od 7 do 42 lat dotrą w sobotę (5 marca) na miejsce. Dzieci i młodzież wytchnienie po morderczej podróży znajdą m.in. w bazie noclegowej przygotowanej przez Samorząd Województwa, gdzie czekać już na nich będą pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim, psycholog, pielęgniarka, a także pedagodzy i nauczyciele.

Grupa uchodźców, to rezydenci ośrodka dla niepełnosprawnych, którzy trudów wojny doświadczają od początku konfliktu we wschodniej Ukrainie i rosyjskiej agresji w Donbasie, czyli już od ośmiu lat. To osoby z autyzmem, upośledzaniami w różnym stopniu i innymi poważnymi schorzeniami. Razem z nimi jadą opiekunowie. Ucieczka z terenu objętego wojną odbywała się w warunkach pośpiechu i zagrożenia życia. Nie było czasu, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy, chorzy nie mają nawet dokumentacji medycznej.

- Deklarując gotowość udostępnienia bazy noclegowej, do końca mieliśmy nadzieję, że bieg zdarzeń na Ukrainie nie przybierze tak dramatycznego obrotu. Jak widać, musimy być jednak gotowi do udzielania pomocy i zapewne tę gotowość trzeba ogłosić na dłużej niż byśmy wszyscy pragnęli – mówi marszałek województwa, Olgierd Geblewicz.

Uchodźcy będą potrzebowali pomocy

- Potrzebne będą ubrania dla dzieci i dorosłych (więcej jest chłopców i mężczyzn, dziewczynki są dwie: w wieku 13 i 16 lat, a także ich opiekunki) oraz środki higieny, w tym pampersy dla starszych dzieci i dorosłych - informuje Urząd Marszałkowski w Szczecinie. - Ogromna prośba od organizatorów, aby w miarę możności były to rzeczy nowe, ewentualnie używane, ale w bardzo dobrym stanie i czyste.

Dary można przynosić do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Starzyńskiego 3-4 (przyziemie) w Szczecinie, w piątek (4.03.) w godz. 16-18 i w sobotę (5.03) w godz. 10-14.

(KSz)