Pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Rzeczowe wsparcie tylko w „Mi-Gracji”

Uchodźcom przybywającym z ogarniętej wojną Ukrainy pomaga wiele szczecińskich podmiotów, w tym oczywiście szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce oraz stowarzyszenie „Mi-Gracja”. Jednak wyłącznie to drugie – z siedzibą przy ul. Kolumba 88-89 – udziela doraźnej pomocy rzeczowej.

Tymczasem to właśnie do siedziby Związku Ukraińców (ul. Mickiewicza 45) ostatnio dociera sporo osób, prosząc o wsparcie w postaci np. żywności i odzieży.

– Niestety, nie udzielamy tego rodzaju pomocy. Zebrane od darczyńców produkty pakujemy i w transportach humanitarnych przesyłamy jak najdalej na wschód Ukrainy, np. do Charkowa, Mikołajowa, Sumy, a ostatnio też do Terespola. Czyli bezpośrednio do potrzebujących, przebywających na terenach objętych działaniami wojennymi – mówi Olga Duda, sekretarz szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

Tego rodzaju pomocą – doraźną służy stowarzyszenie „Mi-Gracja”, mieszczące się przy ul. Kolumba 88-89, czyli w sąsiedztwie Dworca Głównego PKP. Jego magazyn działa jako punkt wydawania pomocy rzeczowej. Jest czynny w godz. 9-16 – przynajmniej do najbliższego piątku (4 marca).

