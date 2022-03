Potrzebna jest żywność. Mi-Gracja apeluje o wsparcie

Stowarzyszenie Mi-Gracja, pomagające uchodźcom z Ukrainy, potrzebuje wsparcia. Codziennie wydaje ok. dwustu pakietów z jedzeniem i paczek z podstawowymi kosmetykami czy środkami czystości. Rośnie liczba potrzebujących, a brakuje żywności.



„Od kilku dni znacząco wzrosła liczba osób, którym pomagamy - poinformowało Stowarzyszenie w mediach społecznościowych. - Codziennie wydajemy ok. 200 pakietów z jedzeniem i paczek z podstawowymi kosmetykami czy środkami czystości. Właściwie wszystko, co trafia na magazyn, na bieżąco przewozimy do punktu na Kolumba 86-87, nasze półki w magazynie świecą już pustkami. Mówimy już nie o kilogramach, tylko tonach żywności, a na liście potrzeb są naprawdę najbardziej podstawowe produkty. Prosimy - pomóżcie nam, żebyśmy nie musieli odsyłać ludzi z pustymi rękami!”

Pilnie jest potrzebne jedzenie w dużych ilościach i z długim terminem ważności: kasza, ryż, konserwy mięsne, rybne, warzywne, dania gotowe w słoikach, cukier, sól, mąka, olej, herbata, kawa, kakao, mleko UHT, płatki śniadaniowe i słodycze

Dary są przyjmowane w magazynie w budynku Netto Arena, ul. Szafera, wejście z tyłu budynku. Magazyn jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12-19, a w soboty i w niedziele w godzinach 10-16.

(KSz)