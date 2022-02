Szczecinianie filmem wspierają Ukrainę

Aa

2022-02-24 17:24:26

I co to dań wywieszanie flag i te pochody podejrzewam że Władek Putin naprawdę ma to w nosie i będzie robił co chce i on się nie boij nikogo bo wie że ma duża władze. Szkoda tylko niewinnych cywili i dzieci, bo jeden idiota chce rządzić całym światem jak widać mamy powtórkę z Hitlera