Przeciwko rosyjskiej agresji. Protest również w piątek

Nocne spotkanie Unii w Brukseli to "kiziu-miziu" nic twardego , bez zamknięcia kurków w Greisfaldzie (Nord Stream 1) i w Schwedt (ropa) w powiązaniu z blokadą "Swiftu" - Putin ma ubaw , a wszystkie europejskie blokady ma via Chiny. Obawiam się że Niemcy , Węgry , Cypr zawetują ostre rozwiązania . To już Biden i Johnson pokazali gotowość do większych sankcji (ale czekając na Brukselę) Rozczarowanie i Smutek - obyśmy nie zostawili Ukrainy samej !!! Płakać się chce na co stać Putina

2022-02-25 10:24:13

I Ukraina, Nie przygotowala sie nalezycie przed rokiem 2014-ym... czyli Najazdu na KRYM i "nie wybrali" Strategi Kraju Neutralnego do dnia 24.02.2022 (?) to "maja teraz to co maja" i Niewinni Ludzie gina... i miasta sa Bombardowane - to obecny Rzad Ukrainy powinien poddac sie jak najszybciej do Dymisji...!! I tylko w ten sposob mozna obecnie "dosc szybko" zakonczyc obecna Wojne !!! Inaczej Najazd Rosji bedzie dalej kontynuowany... az do Osiagniecia Celu wg. Decyzji z Moskwy...