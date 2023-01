Potrącenie pieszego w Szczecinie. Aleja 3 Maja zamknięta

Najwięcej takich głupiomądrych cwaniaczków na drogach to z beemek zazwyczaj. Wy***ane mają na innych. Porządna marka, gorzej z kierowcami. Niewielu takich.

Witold a gdzie rozsądek kierowcy? Wiele miejsc jest niebezpiecznych, chodzi o to, aby nie być idiotą na drodzę tylko uruchomiony mieć rozum.

Witold

2023-01-27 09:28:27

Odcinek od Bramy Portowej do Narutowicza na 3-go Maja jest bardzo niebezpieczny, mimo ograniczenia prędkości do 40 km /godz. Drzewa w alei zasłaniają dojście pieszego do przejść kierującym i powinny być wycięte.