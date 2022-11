Poszukiwany miał pecha. Przypadkowo trafił na trzech policjantów po służbie

O sporym pechu może mówić poszukiwany mężczyzna, który został zatrzymany w Policach. Na swojej drodze spotkał bowiem trzech mężczyzn, którzy okazali się być policjantami w czasie wolnym od służby.

Za mężczyzną wydano postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. W godzinach wieczornych przypadkowo natknął się on na trzech nieznanych sobie mężczyzn. Jak się okazało byli to: policjant z Referatu Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz dwóch policjantów z Komendy Powiatowej w Policach, którzy wspólnie spędzali czas wolny od służby. Stróżom prawa nie umknęło, że wygląd mężczyzny odpowiada rysopisowi poszukiwanego.

Gdy mężczyzna zorientował się, że został rozpoznany, zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. Uciekinier wbiegł do swojego mieszkania, w którym się zamknął. O całej sytuacji poinformowany został dyżurny polickiej jednostki policji. Skierował on na miejsce umundurowanych funkcjonariuszy, którzy zatrzymali poszukiwanego i przewieźli do policyjnego aresztu.

(k)