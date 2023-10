Poszukiwany i narkotyki w jednym mieszkaniu

Szczecińscy wywiadowcy zatrzymali poszukiwanego 21 latka, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości ponieważ nie chciał stawić się do aresztu.



Prokuratura Rejonowa wystawiła za nim list gończy z postanowieniem o aresztowaniu na okres 14 dni od daty zatrzymania. Młody mężczyzna został zatrzymany pod jednym z adresów, gdzie według informacji policjantów mógł przebywać. Przed funkcjonariuszami ukrył się za kanapą. Skrytka wydawała się sprytna, ale policjanci byli sprytniejsi.



Oprócz poszukiwanego w tym samym mieszkaniu przebywał inny mężczyzna. Okazało się, że w zgniecionej paczce po papierosach trzymał on narkotyki. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczona substancja, to marihuana. Mężczyzna został zatrzymany i teraz będzie odpowiadał przed sądem.



(żuk)