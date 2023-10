Dwaj taksówkarze zatrzymani. Jeden po narkotykach, drugi z podrobionym prawkiem

Fot. Ryszard Pakieser

Dwóch obcokrajowców wykonujących płatne przewozy zatrzymała szczecińska policja. Jeden z kierowców był pod wpływem środków odurzających, drugi miał podrobione prawo jazdy.

Patrol drogówki podczas kontrolowania trzeźwości kierujących na ul. Energetyków w Szczecinie zatrzymał do kontroli kierowcę, którego samochód był oznakowany jako TAXI. Podczas kontroli mężczyzna zachowywał się w dziwny sposób, był nerwowy, co wzbudziło czujność policjantów. Wykonali oni badanie stanu jego trzeźwości - był trzeźwy. Mundurowi przeprowadzili też badanie na obecność w organizmie substancji zabronionych, ten wynik był pozytywny. Kierowcy w szpitalu pobrano krew do dalszych badań. 34-letni obcokrajowiec został przewieziony do policyjnego aresztu, zatrzymane zostało mu również prawo jazdy.

Kolejnego dnia, w tym samym miejscu mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej innego z kierowców pojazdu oznakowanego jako TAXI. 28-letni obcokrajowiec pokazał policjantom prawo jazdy, które wzbudziło ich podejrzenia co do autentyczności. Po sprawdzeniu okazało się, że blankiet nie posiada żadnych wymaganych zabezpieczeń.

- Mężczyzna oświadczył, że wcześniejsze prawo jazdy zgubił a to, które okazał funkcjonariuszom, kupił przez internet - relacjonują policjanci. - Wiedział jednocześnie, że jest ono podrobione. Został zatrzymany.

Za popełnione przestępstwa obaj kierowcy odpowiedzą przed sądem. (K)