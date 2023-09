Pokazał policjantom dowód osobisty obsypany białym proszkiem

W niedzielę policjanci ze szczecińskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. Poprosili mężczyznę o okazanie dokumentu tożsamości. 26-latek pokazał mundurowym dowód osobisty, który był pokryty białym proszkiem. To wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Postanowili przebadać kierującego na obecność środków odurzających w organizmie. Badanie potwierdziło, że prowadził on samochód będąc pod wpływem narkotyków.

Komentarze

gdzie Adam? do On 2023-09-11 15:26:12 No i długo nie trzeba było czekać na wyskok debila z pudełka. Jak na zawołanie

@Żaneta 2023-09-11 15:10:24 Z tego co pamiętam to w naszym regionie to poseł Atamańczuk miał problemy z takimi tematami. Także nie wymyślaj..

@Żaneta 2023-09-11 14:53:12 I bardzo dobrze że palił ostentacyjnie na Łasztowni. To męczennik za sprawę depenalizacji trawki w Polsce, która wciąż ma najgorsze i najmniej efektywne prawo narkotykowe w Europie. Od nowego roku w Niemczech będzie można legalnie posiadać do 25g zioła. W polsce z taką ilość wciąż wsadzają do więzienia. Czas na zmiany, które zeby się zadziały, wymagają ofiar, takich jak ten "gamoń". Dlatego konfederacja ma mój głos, bo nie tylko gada ale i działa, w odróżnieniu od innych populistycznych partii

@Żaneta 2023-09-11 14:50:06 Nie mieszaj brudów z czystymi ciuchami! Proszki to ścierwo i patologia. Proszki to agresja i burdy. Blanty to spokój i pokojowość. Jeszcze nikt nigdy nikomu nie zrobił krzywdy po blancie, po kresce owszem, nie jeden raz. To że ktoś pali blanty, nie oznacza że sięga zaraz po proszki - te dwa światy naturalnie się nie łączą a jedyny czynnik je łączący, to konieczność zakupu na czarnym rynku. Jakby trawa, wzorem cywilizowanych państw, była legalna, to palacze nie mieliby kontaktu z dilerami prochów

gdzie Adam? 2023-09-11 14:46:39 Jeszcze nie było Adama z jego zapętlonym "Róbta co chceta"? Czyżby dzień wolny od trolowania?

On 2023-09-11 14:42:26 Róbta co chceta i tyle . Mają w nosie kontrolę i zabieranie prawa jazdy. Będzie jeździł bez tego dokumentu, bo kolejna wpadka będzie mało prawdopodobna. Ciekawe jaką pracą moze się pochwalić, pewnie żadną, bo do pracy chodzą frajerzy. Dla takich osobników powinny być obozy pracy tak, aby ponoszony wysiłek fizyczny odebrał chęć na używanie białego proszku. Kilka miesięcy ciężkiej pracy na rzecz miasta i ćpuny zrezygnują z używek.

szkoda czasu 2023-09-11 14:16:06 Tych narkomanów i dilerów w miescie są setki,zwłaszcza lokale hazardowe gdzie sprzedają bez ograniczeń,i okolice centrum jak Łokietka,od 4 lat zgłaszane i nic nie zrobili...