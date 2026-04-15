Poszukiwany dwoma listami gończymi i Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany

Fot. KMP Szczecin

Dzielnicowi z Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości dwoma listami gończymi i Europejskim Nakazem Aresztowania.

REKLAMA

Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec mężczyzny, którego zachowanie wzbudziło ich uwagę. W trakcie legitymowania i sprawdzenia jego danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że jest on osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności aż czterema podstawami prawnymi.

Mężczyzna był ścigany na podstawie dwóch listów gończych, Europejskiego Nakazu Doprowadzenia oraz sądowego nakazu doprowadzenia. Z ustaleń wynikało, że ma do odbycia karę pozbawienia wolności w łącznym wymiarze przekraczającym dwa lata za różnego rodzaju przestępstwa. Został on natychmiast zatrzymany i w najbliższym czasie zostanie doprowadzony do jednostki penitencjarnej, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Służba dzielnicowego to nie tylko działania profilaktyczne i kontakt z mieszkańcami, ale również realny wpływ na bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dzielnicowi, jako policjanci „pierwszego kontaktu”, doskonale znają swój rejon, jego mieszkańców oraz występujące zagrożenia. Ich codzienna obecność w terenie, rozmowy z mieszkańcami i szybka reakcja na niepokojące sygnały przekładają się na konkretne efekty, takie jak zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Do 16 kwietnia trwa plebiscyt Superdzielnicowy 2026, w którym mieszkańcy mogą wyrazić swoje uznanie dla pracy dzielnicowych. To doskonała okazja, by w symboliczny sposób podziękować funkcjonariuszom za ich zaangażowanie, profesjonalizm i codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa. Głosowanie trwa tylko do jutra. Każdy może oddać swój głos, wchodząc na stronę: http://www.dzielnicabezstrachu.pl

(d)

REKLAMA