Bez paliwa na S3, pod wpływem i poszukiwany listem gończym

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu otrzymali informację, że na drodze S3 w okolicy węzła Myślibórz stoi mężczyzna, który zatrzymuje inne pojazdy, ponieważ zabrakło mu paliwa w aucie.

Mundurowi zlokalizowali kierowcę i potwierdzili, że 36-letniemu kierującemu jadącemu w stronę Szczecina zabrakło paliwa. Podczas weryfikacji danych kierowcy policjanci ustalili, że jest on poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim celem odbycia kary pozbawienia wolności.

W trakcie rozmowy funkcjonariusze zwrócili również uwagę na dziwne zachowanie 36-latka. Po badaniu na zawartość alkoholu w jego organizmie okazało się, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, mając około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo kierował pojazdem, nie posiadając uprawnień. Grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia wolności.

