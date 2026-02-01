Poszukiwania dużego dzikiego kota w gminie Będzino bez efektu

Fot. Archiwum

Służby leśne z pomocą straży pożarnej wyposażonej w drona z termowizją sprawdziły lasy w Strachominie w stronę Wierzchomina wraz z obszarem chronionym Natura 2000 – Warnie Bagno w poszukiwaniu dzikiego kota - pumy lub geparda, przed którym od czwartku ostrzega gmina Będzino. Zwierzęcia nie znaleziono.

Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku powiedział PAP, że podniesiony przez gminę alarm „był na wyrost”.

Poszukiwania z wykorzystaniem drona z termowizją niezidentyfikowanego dzikiego kota, który według komunikatu gminy Będzino może być pumą bądź gepardem, służby leśne z pomocą strażaków przeprowadziły w sobotę na wskazanym w ostrzeżeniu terenie.

Lasy w Strachominie w stronę Wierzchomina wraz z obszarem chronionym Natura 2000 – Warnie Bagno sprawdzali już wcześniej. Zrobili to po zgłoszeniu, które wójt Będzina Sylwia Halama otrzymała 15 stycznia od sołtys Strachomina, przed ostrzegawczym komunikatem. Ten na oficjalnej stronie gminy pojawił się dopiero 29 stycznia.

W piątek w rozmowie z PAP Wiórek przekazał, że służby nie znalazły wówczas w przeszukiwanym terenie żadnego śladu dzikiego kota. – Nie ma tam takich tropów na śniegu. A warunki do ich znalezienia obecnie są idealne. Zmarzlina i śnieg. Nie ma nowych zdjęć z fotopułapek. Jedyne zdjęcie, na którym jest prawdopodobnie dziki kot, jest z września 2025 r. – mówił PAP leśnik.

Z kolei wójt Halama powiedziała PAP, że zdecydowała się na publikację ostrzegawczego komunikatu dwa tygodnie po zgłoszeniu, bo „sołtys dopytywała, co zrobiłam w tej sprawie”.

Zaznaczyła, że to wójt odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców gminy i jeżeli taka informacja ze zdjęciem z fotopułapki dzikiego kota do niej wpłynęła, to nie mogła być bezczynna. Przyznała jednocześnie, że na zdjęciu nie było daty, a sołtys informowała, że może być z końca listopada lub z początku grudnia 2025 r. Wójt nie miała wiedzy, że zdjęcie jest z września.

Przyznała, że przed publikacją komunikatu, sprawę dzikiego kota zgłosiła m.in. do inspektoratu weterynaryjnego, nadleśnictwa Gościno, Państwowej Straży Łowieckiej, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, kół łowieckich i uzyskała od służb zapewnienie, że nie ma dowodów na to, że dziki kot na wskazanym terenie jest.

Komunikat informujący o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa mieszkańców został umieszczony na stronie internetowej zachodniopomorskiej gminy Będzino w czwartek. Wójt Halama wydała go w związku z „potwierdzonym zgłoszeniem dotyczącym występowania dzikiego kota (pumy/geparda) na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Strachomino w stronę Wierzchomina, włącznie z obszarem chronionym Natura 2000 – Warnie Bagno”.

Zaapelowała o „powstrzymanie się od wchodzenia do lasu do odwołania, zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach przyległych do terenów leśnych, niewypuszczanie zwierząt domowych i gospodarskich bez nadzoru, niezbliżanie się do zwierzęcia w przypadku jego zauważenia, niepodejmowanie prób fotografowania lub płoszenia zwierzęcia”.

Z komunikatu wynika, że informacje o tym, gdzie jest zwierzę, należy zgłaszać na numer alarmowy 112 i do nadleśnictwa. Sytuację monitorują służby. O dalszych działaniach gmina będzie informować w odrębnych komunikatach. Aktualnie, takich brak.

(PAP)

