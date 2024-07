Posypały się mandaty. Inspekcja w kuchniach restauracji, punktów gastronomicznych i hoteli

W większości skontrolowanych kuchni i stołówek nie stwierdzono poważnych uchybień. Niektóre jednak trzeba było upomnieć mandatami. Fot. archiwum

Tylko w miniony weekend pracownicy inspekcji sanitarnej woj. zachodniopomorskiego przeprowadzili 185 kontroli w restauracjach, punktach małej gastronomii a także stołówkach hotelowych. Nie wszędzie było dobrze. W niektórych kontrolowanych miejscach odkryli przeterminowane przyprawy, zardzewiałe półki w lodówce, brudne talerze, brak siatki w kuchni zabezpieczającej przed owadami, brak badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. W jednym miejscu nawet dotarli do słodyczy przechowywanych... w toalecie dla pracowników. A to tylko niektóre ze stwierdzony przewinień.

- Przez weekend pracownicy przeprowadzili 185 kontroli i w związku ze złym stanem bieżącym wystawili 16 mandatów na kwotę 4850 złotych - informuje Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Pracownicy inspekcji sanitarnej prowadzili kontrole w miejscach, które oferują gotowe dania oraz produkty spożywcze mieszkańcom oraz turystom.

W niektórych przypadkach trzeba było nałożyć mandaty.

- Mandatami zostali ukarani m.in. pracodawcy, którzy nie zapewniali swoim pracownikom warunków i środków do mycia i dezynfekcji rąk - dodaje rzeczniczka. - Pozostałe nieprawidłowości, za które wystawiane były mandaty to: brak szkoleń z zakresu systemu HACCP, nieprzedstawienie podczas kontroli aktualnych badań wody do spożycia, niewłaściwie skomponowany wykaz alergenów, brak do wglądu umowy na odbiór odpadów komunalnych czy pajęczyny na ścianach i suficie w obieralni warzyw i pomieszczeniu socjalnym. Ponadto stwierdzano niewłaściwy stan sanitarno-techniczny np. ściany z ubytkiem tynku i farby, popękane płytki w kuchni, skorodowany wózek do przewożenia gotowych do spożycia produktów oraz podłogi trudne do utrzymania w czystości.

Niektóre nieprawidłowości były usuwane na bieżąco, a wykonanie pozostałych inspektorzy zweryfikują podczas kontroli sprawdzających.

W okresie wakacyjnym kontrole inspekcji sanitarnej w gastronomii są wzmożone ze względu na zwiększony ruch turystyczny, a także dlatego, że niektóre punkty działają tylko w tym okresie.

(sag)