Postulaty medyków na ulicach Szczecina. Ich Biały Marsz

Pacjent

2021-10-09 17:41:51

To żenujące, że w Polsce każdy marsz jest ustawiony politycznie. Jeżeli chodzi o medyków i lekarzy, to nie mają oni już prawie w ogóle szacunku w moich oczach. Pacjent jest teraz klientem, który cierpi najbardziej w tej całej patologii. To każde , większe pieniądze ładowaną w Służbę Zdrowia doprowadzą do jeszcze większych patologii. Najbardziej zepsuta grupa społeczna w Polsce.