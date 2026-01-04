Poślizgi, uderzenie w drzewo i dachowanie. Trudne warunki na drogach regionu

Fot. mł. asp. Krzysztof Pragier / KP PSP w Pyrzycach

W sobotę trudne warunki panują na drogach całego województwa zachodniopomorskiego, zwłaszcza w jego wschodniej części. Po intensywnych opadach śniegu drogi są śliskie i dochodzi na nich do wielu niebezpiecznych sytuacji.

Na drodze S6 w powiecie sławieńskim kierujący samochodem osobowym uderzył w liny energochłonne. W tym samym powiecie na drodze krajowej nr 37 w pobliży miejscowości Karwice z jedni wypadł bus. W obu przypadkach drogi były zasypane śniegiem, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

W podobnych warunkach drogowych doszło do dachowania samochodu osobowego na drodze wojewódzkiej nr 168 pomiędzy miejscowościami Wyszewo a Rosnowo w powiecie koszalińskim. Tu także nie było poszkodowanych, ale konieczna była interwencja straży pożarnej.

Trudne warunki panują także na drogach w zachodniej części regionu. W nocy z piątku na sobotę na drodze wojewódzkiej nr 106 między Pyrzycami a Stargardem samochód osobowy wpadł w poślizg, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W efekcie pojazd przewrócił się na bok.

Autem podróżowały trzy osoby, w tym 5-letnie dziecko. Przybyli na miejsce strażacy użyli specjalistycznego sprzętu, żeby ewakuować kierowcę i pasażerów z rozbitego samochodu. Ratownicy na miejscu udzielili im pierwszej pomocy, po czym kobieta z dzieckiem zostali przetransportowani przez karetkę pogotowia do szpitala na dalsze badania.

​- Warunki na drogach w naszym powiecie są obecnie bardzo trudne - ostrzega mł. asp. Cezary Tumasz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach. - Niska temperatura w połączeniu z wilgocią sprawia, że nawierzchnia jest skrajnie śliska. ​Prosimy was: zdejmijcie nogę z gazu (prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną), zachowajcie większy odstęp od poprzedzających pojazdów i pamiętajcie, że w lesie i na mostach droga zamarza szybciej.

