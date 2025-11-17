IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem na terenie wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego. Będą one obowiązywały do godzin porannych we wtorek.

Alert potrwa od poniedziałku (17.11.2025) od godz. 20:00 do wtorku (18.11.12025) do godz. 9:00.

Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg, które spowoduje ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

