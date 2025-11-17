Poniedziałek, 17 listopada 2025 r. 
IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Data publikacji: 17 listopada 2025 r. 14:24
Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2025 r. 14:57
Fot. pixabay.com  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem na terenie wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego. Będą one obowiązywały do godzin porannych we wtorek.

Alert potrwa od poniedziałku (17.11.2025) od godz. 20:00 do wtorku (18.11.12025) do godz. 9:00.

Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg, które spowoduje ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

(ip)

Obraz Janusz Walczak z Pixabay

