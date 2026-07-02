Pościg za quadem w lesie. 17-latek odpowie za swoje decyzje

Nastolatek został zatrzymany w lesie niedaleko Kicka. Fot. Straż Leśna

Letnia kontrola prowadzona przez Straż Leśną w okolicy Kicka, gm. Stara Dąbrowa, zakończyła się interwencją wobec 17-letniego kierującego quadem. Funkcjonariusze, patrolując tereny leśne, zauważyli pojazd i podjęli decyzję o jego sprawdzeniu.

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Początkowo młody kierowca wykonywał polecenia osób kontrolujących, jednak po chwili postanowił odjechać i uniknąć kontroli. Strażnicy Leśni ruszyli za nim, a po krótkim pościgu udało się go zatrzymać. Na miejsce skierowano także policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

– Podczas sprawdzania quada ujawniono wiele nieprawidłowości – informuje asp. Wojciech Jędrych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – 17-latek został ukarany mandatami za wjazd pojazdem do lasu w miejscu niedozwolonym, brak podporządkowania się poleceniom osoby uprawnionej do kontroli oraz jazdę pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu.

Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny quada z powodu braku aktualnych badań technicznych. Nastolatek nie posiadał również wymaganych uprawnień do kierowania takim pojazdem, dlatego w tej sprawie skierowany zostanie wniosek do sądu.

Konsekwencje, jakie poniesie młody mężczyzna, mogą być jeszcze większe, bo informacja o braku obowiązkowego ubezpieczenia OC zostanie przekazana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Służby przypominają, że tereny leśne nie są przeznaczone do jazdy quadami czy motocyklami crossowymi. Tego typu przejazdy mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób korzystających z lasu, zakłócają spokój zwierząt oraz powodują. ©℗

(w)

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