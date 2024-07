Pościg za kierowcą w Szczecinie

REKLAMA

Komentarze

@@czytam 2024-07-21 22:39:01 Bandytom prawo wisi- fakt. Ale tamponadę mają ci ,którzy wprowadzają 0.00 /jak w Rosji/ i niszczą ludzi za 0,1 promila.Natomiast ,kto naruszy blokadę / oszuka?/ powinien dostać min. 10 lat w obozie pracy .Masz rację można wyjechać kombajnem , czołgiem bez blokady.Blokada fabrycznie instalowana , wykalibrowana na na 0,2 - 0.3 a nie te wszystkie do kitu kary .No , ale jak chceta ginąć , to gińta.

@@@regadk 2024-07-21 22:14:01 A co studiuje? Politologię czy socjologię?

hrabi 2024-07-21 21:47:55 "Moje dziecko jest wychowane w ideologii robta co chceta. Fajny ,mądry dzieciak." - Nie jesteś przypadkiem tym członkiem KO, który niedawno się chwalił, że całą wiedzę o ekologii czerpie od swojego 8-letniego dziecka? To by pasowało. Niestety, twoja ocena co do wartości kogoś na podstawie tylko tego, że jest z twojej rodziny i tylko wg ciebie jest wartościowy - jest bezwartościowa. Nie dość, że jest to dowód anegdotyczny, to jeszcze bardzo emocjonalny. Ale próbuj dalej...

@@regadk 2024-07-21 20:20:28 Moje dziecko jest wychowane w ideologii robta co chceta. Fajny ,mądry dzieciak. Pracuje, studiuje, jest po prostu wartościowym człowiekiem. I jak to jest? Dwóch lewakow z PO splodzilo takie dziecko, nie mistrzu intelektu?

@Bandera 2024-07-21 20:16:19 To już chyba obsesja. Idź się lecz człowieku, bo się wykończysz.

@czytam 2024-07-21 19:51:37 sam jesteś blokada alkoholowa i masz tamponadę na umyśle - co da ci blokada alkoholowa jak samochód nie ma badań technicznych czyli z definicji ma blokadę prawną - wy to myślicie że wystarczy stworzyć prawo, coś zakazać i już załatwione - kierował bez uprawnień, pijany i pojazd bez badań technicznych - co tu da blokada alkoholowa która raz dwa można odłączyć albo oszukać...

Niech już ten Trump 2024-07-21 18:33:02 wygra wybory i zakończy wojnę na Ukrainie, bo zachowanie uchodźców coraz bardziej daje się nam we znaki.

brawo policja 2024-07-21 18:14:36 Brawo Policja tak trzymać. A piszące trole to tak jak mazanie elewacji.

szewc 2024-07-21 16:46:55 Tak, "odpowie". Kolejnym zakazem i wyrokiem w zawiasach. Po tym wszystkim już się nie pozbiera. Na pewno! I tak do następnego razu, gdy znów coś zmajstruje albo nawet kogoś zabije. Ale pamiętajcie, uśmiechnięci Polacy - jak was będzie taki baran wysyłał do szpitala lub na cmentarz to krzyczcie: WOLNE SĄDY! KONSTYTUCJA!

@regadk 2024-07-21 16:46:34 A PO czym POznajesz ze to katolik geniuszu intelektualny ? Znasz go osobiście? A może to gościu z twojej fali mlody i gniewny wychowany w lewackiej ideologi ,, robta co chceta,,?

regadk 2024-07-21 15:58:00 Masz, racje, to byl Polak katolik

Piotr 2024-07-21 15:38:46 Jeśli miał aktywny "zakaz" to nie był kierowcą, tylko kierującym.

czytam 2024-07-21 15:27:34 Na takich z zakazem,uzależnieniem ŻADNE kary nie pomogą . Więzienie ... na koszt obywateli ? A o BLOKADACH ALKOHOLOWYCH prawodawca nikagda nie słyszoł ???