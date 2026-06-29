Poranny korek na wjeździe do centrum Szczecina [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Potężne korki utworzyły się w poniedziałek rano na prawobrzeżu Szczecina na trasie wjazdowej do centrum miasta.

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Zator zaczyna się już na wysokości Zdrojów. Trudno wjechać także na ul. Gdańską od strony Dąbia.

Korki są przede wszystkim efektem rozpoczętego niedawno remontu torowiska na Estakadzie Pomorskiej. Oznacza on utrudnienia zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców, którzy muszą liczyć się ze zmienioną organizacją ruchu. Taki stan ma trwać przez najbliższe cztery miesiące.

(k)

Film: Dariusz Gorajski

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