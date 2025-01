Korki na Niebuszewie, potrącenie pieszego na Pomorzanach

Sam jechałem rano

2025-01-09 11:44:51

przy takiej pogodzie i takim ruchu jest naprawdę trudno. Kierowcy są uprzejmi i wpuszczają na zamek tych włączających się . Jestem dumny z naszych mieszkańców jadących do pracy! Swoją drogą : Nie ma Stoczni, Huty , a ludzie jadą i jadą .No gdzie one pracują , że tak masowo jadą ? Kto im płaci za te ranne wstawanie ? My są już na kapitalistycznym zachodzie . 90 % usługi, 10 % przemysł ! Eureka mieszkańcy !