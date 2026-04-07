Wtorek, 07 kwietnia 2026 r. 
REKLAMA 8 szczecin
REKLAMA

Sześciokilometrowy korek przed granicą z Niemcami w Kołbaskowie

Data publikacji: 07 kwietnia 2026 r. 12:50
Ostatnia aktualizacja: 07 kwietnia 2026 r. 12:53
Fot. Robert Stachnik  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o utrudnieniach na A6 pod Szczecinem. Powodem utrudnień są duży ruch w kierunku Berlina i kontrole graniczne. W południe kolejka samochodów przed Kołbaskowem wydłużyła się do 6 km.

REKLAMA

Zwiększony ruch, spowodowany jest powrotami ze świątecznego wypoczynku oraz dużą liczbą pojazdów ciężarowych. Na autostradzie A6, prowadzącej ze Szczecina do granicy z Niemcami utworzył się korek. We wtorek rano miał on 2 km, w południe jest trzykrotnie dłuższy.

- Zator drogowy o długości 6 km spowodowany kontrolą graniczną i dużym natężeniem ruchu w kierunku Niemiec. Tendencja narastająca – poinformował dyżurny GDDKiA w Szczecinie Damian Gałek. - Z powodu zatoru utrudniony wyjazd z A6 na węźle Szczecin Zachód – dodał.

Kolejka pojazdów jadących A6 w kierunku Berlina sięga od przejścia granicznego Kołbaskowo – Pomellen niemal do węzła Radziszewo (DK31).

Wzmożony ruch obserwowany jest też na A6/S3 w rejonie węzłów Podjuchy, Kijewo, Dąbie, Rzęśnica, Kliniska. GDDKiA poinformowała, że ok. godz. 12 na drodze S3 doszło do dwóch kolizji, przed Kliniskami i na węźle Goleniów Południe. Nie ma poszkodowanych, ale jadący znad morza w kierunku Szczecina i Kołbaskowa muszą liczyć się z utrudnieniami, zwężeniami jezdni i spowolnieniem ruchu. 

Logo PAP Copyright

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

8 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA