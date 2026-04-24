Poranna kolizja w Stargardzie. Sprawca z Bolta ukarany mandatem [GALERIA]

W piątek rano, około godziny 8 na skrzyżowaniu ulic Popiela, Staszica oraz Obwodnicy Staromiejskiej w Stargardzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych; taksówki Bolta i Skody Octavii.

REKLAMA

Na miejsce zdarzenia szybko skierowano służby ratunkowe. Interweniowali funkcjonariusze policji oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, którzy zabezpieczyli teren i zadbali o bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Na szczęście w wyniku kolizji nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Ruch w rejonie skrzyżowania był chwilowo utrudniony, jednak sytuacja została sprawnie opanowana.

Jak poinformowała młodsza aspirant Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, sprawca zdarzenia, kierowca Bolta, został ukarany mandatem karnym.

Policja przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach, zwłaszcza w godzinach porannego szczytu, kiedy natężenie ruchu jest największe.

REKLAMA