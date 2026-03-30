Kolizja na skrzyżowaniu w Stargardzie. Radiowóz nie ustąpił pierwszeństwa

Fot. Fotografia Ratownicza Stargard

Na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Pierwszej Brygady w Stargardzie doszło w poniedziałek po godz. 9 rano do kolizji z udziałem policyjnego radiowozu oraz opla astry. Po zdarzeniu występowały utrudnienia w ruchu.

O kolizji poinformował nas pan Tomasz, który był w pobliżu miejsca zdarzenia. - Osobówka zderzyła się z radiowozem na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Pierwszej Brygady, są utrudnienia – relacjonował internauta tuż po zdarzeniu. – Na miejscu są karetka i straż pożarna.

Jak przekazał mł. bryg. Paweł Różański z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, w zdarzeniu uczestniczyły opel astra i nowy policyjny radiowóz. - Na miejscu działały nasze dwa zastępy - poinformował rzecznik stargardzkich strażaków.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcą kolizji był policjant kierujący oznakowanym radiowozem marki Renault Trafic. - Radiowóz poruszał się jako pojazd uprzywilejowany, jednak policjant, który nim kierował, nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy opla i został ukarany mandatem – informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Jak poinformowała policja, żadna z osób uczestniczących w kolizji nie doznała obrażeń skutkujących naruszeniem czynności organizmu powyżej siedmiu dni. Dlatego sprawa została zakwalifikowana jako kolizja drogowa.

(w)

