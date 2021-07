Poradnia hematologiczna w szpitalu wojewódzkim. Powstała po 2 latach starań

Od 1 lipca w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie funkcjonuje Poradnia Hematologiczna. Potrzeba powstania poradni była ogromna - chorych przybywa, a kolejki w istniejących w naszym województwie poradniach hematologicznych są bardzo długie.



Wykwalifikowana kadra specjalistów hematologii będzie przyjmować pacjentów przy ul. Arkońskiej na parterze budynku B.

- W poradni hematologicznej diagnozowani i leczeni są chorzy z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego i chłonnego (chłoniaki, białaczki, nowotwory mieloproliferacyjne, zespoły mielodysplastyczne) oraz choroby nienowotworowe, m.in. małopłytkowości, niedokrwistości różnego rodzaju - mówi lek. med. Katarzyna Żybul, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii w SPWSZ w Szczecinie. - Po dwóch latach starań ze strony dyrekcji, udało się otrzymać kontrakt na Poradnię Hematologiczną, co jest niezwykle istotne dla pacjentów, ponieważ termin oczekiwania na wizytę w poradni hematologicznej jest bardzo długi.

Poradnia hematologiczna mieści się w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, w budynku B na parterze (wejście od frontu budynku B - po przejściu bramy głównej szpitala - budynek po prawej stronie). Numer telefonu do rejestracji poradni: 91 813 96 60 - czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.30-14, we wtorki od 12 do 18.

(gan)