Poprawią, choć nie skończyli. Od soboty tramwajowe trójkątowanie na Niebuszewie

Panie a cement do piasku na podsypke wy dali ? Panie no jasne że nie dali bo cement na budowe domu pojechał i szef jeszcze 4 z brygady zabrał to my stali z robotom

" Wykonawca wykazał się jednak elastycznością i warunkowo dopuścił ruch tramwajów do Dworca Niebuszewo, choć wciąż jest to plac budowy " Wynika z tego, że trzebą będzie ponownie zapłacić , bo tramwaje zniszczyły profesjonalnie ułożoną kostkę brukową ,Dobra wola się opłaca

Trasa linii została wytyczona w 1897 r. Było to pierwsze całkowicie od podstaw zbudowane torowisko dla tramwaju elektrycznego w Szczecinie. Wytrzymało ponad 100 lat a jak podwykonawca podwykonawcy wybudował to po kilku przejazdach się rozsypało.Rewolucja ha ha

Edek

2023-04-20 20:28:04

To jest katastrofa i skandal. Ten szkodnik krzystek i jego urzedasy nie panuja nad inwestycjami i nie wiedzą co się tam dzieje.Na ul Boguchwaly najpierw wykonali miejsca parkingowe a później zaczęli sadzic drzewa które gdy urosną będą zaglądały ludziom do okien .W tym miejscu nigdy nie było drzew .Kto wpadł na tak bzdurny pomysl. Na Dworcu Niebuszewo Boguchwaly i Asnyka rozbierają to co spartaczyli.Jezdnia w rejonie torów sie zapada a p.Pieczynska jak zwykle opowiada bzdury.Kto za to zaplaci?