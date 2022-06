Ponowne przetargi na przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Zadania obejmują m.in. wykonanie chodników, miejsc postojowych dla samochodów, stojaków na rowery, przebudowę lub budowę fragmentów ulic, modernizację infrastruktury (sieci teletechniczne i energetyczne, kanalizacja deszczowa itp.). Zadania realizowane będą w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że przyszli wykonawcy oprócz prac budowlanych, będą musieli uzupełnić dokumentację projektową i uzyskać pozwolenia, uzgodnienia i decyzje niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Komentarze

@Robert 2022-06-17 10:20:03 Masz rację, poza tym byłoby taniej, a przecież nie o to chodzi by dostarczyć funkcjonalność tylko wydać kasę najlepiej na remont bo droższy niż wyburzenie i postawienie obiektu od nowa... Tak właśnie kręcą się pieniążki podatników...

FIGO 2022-06-17 10:17:03 Jakby Czystek nie sikał na rękę , która trzyma, to te inwestycyjki - stacyjki dawno byłyby zrealizowane. Chciałeś chłopie być Samorządny i niezależny z sopockim biznesmenem, to niech Ci On wybuduje ! Postaw na Tuska , On na pewno sobie z tym poradzi . Usłyszysz : " nie ma ideologicznej przesłanki " , aby w ciecinie była kolej. Czaskowski vel dupiarz powie Ci po co ci kolej w ciecinie jak jest niedaleko w Berlinie . Tylko głupie Lemingi będą do korpo popychać z kamasza. Droga benzynka, droga !

SSOM 2022-06-17 10:00:09 Dlaczego zaprojektuj i wybuduj? Przecież prace nad projektami prowadziło Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.Sam Pan Krzystek nadzorował prace.Na co poszły w takim razie nasze pieniądze skoro trzeba jeszcze raz wykonywać projekty i uzyskiwać zezwolenia?

Pffff 2022-06-17 09:47:32 spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. jest w stanie co najwyżej "ogarnąć" temat stacji rowerów miejskich. A i to zmusza ją do najwyższego wysiłku intelektualnego. Stacja kolejowa? Nie wymagajmy zbyt wiele

Pomysł SKM 2022-06-17 09:24:30 ..powstał aby wyciągnąć kasę na miejskie zapotrzebowania.. typu skrzyżowanie -pożal sie boże- Łękno.. i inne przy leżących obok torowiskach.. Frajerstwo do bólu.. i myślą że mieszkańcy to idioci..

Księgowy 2022-06-17 08:53:58 Projekt był pisany kilka lat temu kiedy koszty były zupełnie inne. A oni teraz chcą po kosztach projektowych?. No to kolejny raz nikt im się nie zgłosi.

Spółka! 2022-06-17 08:08:27 Jak zawsze dzielnie nadzór sprawuje, specjalnie do tego powołana spółka inwestycje miejskie w Ciecinie, w której to spółce od kilku lat zasiadają dzielnie prezesi i dyrektorzy innych spółek miejskich. Jak wygląda ten nadzór, wszyscy chyba widzą. Blamaż na każdej inwestycji, może z wyjątkiem Głębokiego. Reszta to mega opóźnienie i ogólną katastrofa. Po cholerę taki "nadzór ", ano wychodzi na to że kesz leci cały czas, a budowlańcy robią co chcą. Nikt nad tym nie panuje. To Ciecin- Petera.