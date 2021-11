Małgorzata Jacyna - Witt: "Nie będę płakać po Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej"

Polecam artykuł na Onecie pt.: "Rodzina Witt. Od okien i kiosków do stoczni i nabrzeży". Można się dużo dowiedzieć o tej fałszywej kobiecie i jej rodzinie.

hahaha

2021-11-04 13:13:49

Ale piękny strzał pisiary we własne kolano. Po takiej wypowiedzi już tu radną nie będzie, a i tak do końca obecnej kadencji będą jej to wypominać.