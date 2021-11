Ponad 8 tys. uczniów na zdalnym nauczaniu w Zachodniopomorskiem

Dwa przedszkola i dwie szkoły podstawowe zawieszone całkowicie - tak rozpoczął się tydzień w zachodniopomorskich placówkach oświatowych. Zakażenia COVID 19 w naszym regionie powodują, że zdalnie uczy się 8 441 uczniów.

W poniedziałek 15 listopada 21 przedszkoli w Zachodniopomorskiem musiało wyłączyć część swoich oddziałów, dwie placówki zostały całkowicie zamknięte. Na zdalne nauczanie przeszło także wiele klas w 121 szkołach podstawowych oraz w 59 szkołach ponadpodstawowych.

- W regionie 440 oddziałów jest zawieszonych częściowo, 8 441 dzieci i młodzieży uczy się zdalnie - informuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Choć liczba uczniów, którym koronawirus zamknął dostęp do nauki stacjonarnej zmniejszyła się co prawda od minionego tygodnia, bo 10 listopada przy komputerach w domach uczyło się ponad 15 tysięcy uczniów, to jednak wciąż jest wysoka.

Jednocześnie Ministerstwo Edukacji i Nauki znowelizowało przepisy, dzięki którym w szkołach możliwa jest zmiana terminów zawodów wiedzy: konkursów, olimpiad, a także - co jest szczególnie ważne dla uczniów techników i szkół branżowych - odbycia praktyk zawodowych. Uczniowie i słuchacze tych placówek będą mogli zaliczać praktyki zawodowe do końca sierpnia 2022 r.

