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Ponad 750 pytań o Most Kłodny

Data publikacji: 05 czerwca 2026 r. 14:16
Ostatnia aktualizacja: 05 czerwca 2026 r. 14:16
Ponad 750 pytań o Most Kłodny
Aktualny termin składania ofert w postępowaniu przetargowym to 8 lipca br.  

Ponad 750 pytań od potencjalnych wykonawców wpłynęło w toku postępowania przetargowego na budowę Mostu Kłodnego w Szczecinie. Tak duże zainteresowanie sprawiło, że miasto zdecydowało o przesunięciu terminu składania ofert. Nie jest to jedyny powód – równolegle prowadzone są prace nad zabezpieczeniem finansowania inwestycji, której rolę w systemie logistycznym portu pozytywnie oceniły m.in. Ministerstwo Obrony, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej oraz NATO.

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- Zmiana terminu wynika z wyjątkowo dużego ruchu w postępowaniu – ponad 750 pytań to liczba, która mówi sama za siebie - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Tak intensywne zainteresowanie wykonawców potwierdza zarówno skalę projektu, jak i jego złożoność techniczną. Jednocześnie Miasto domyka finansową układankę przed wyborem wykonawcy. Zgodnie z harmonogramem planowane otwarcie i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi jeszcze w tym roku.

Skąd mają pochodzić pieniądze?

- Projekt jest rozpatrywany w kontekście Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności jako infrastruktura podwójnego zastosowania (dual-use) – cywilna i wojskowa zarazem. Most ma umożliwić przejazd ładunków wojskowych klasy MLC150 nową trasą bezpośrednio do autostrady A6, z pominięciem istniejących przepraw o niewystarczającej nośności - tłumaczy Piotr Zieliński. - Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło to wskazując Most Kłodny jako element korytarzy przemieszczeń wojsk sojuszniczych. Ten argument – podwójnej użyteczności – był już wcześniej weryfikowany na poziomie europejskim. W procedurze CEF Military Mobility projekt oceniły pozytywnie zarówno Europejska Agencja CINEA, jak i Sztab Wojskowy UE. Inwestycja trafiła na listę projektów korytarzy TEN-T. Potwierdzenie wojskowego znaczenia mostu wystawiła też Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód NATO.

Ten fundament instytucjonalny jest kluczowy nie tylko wizerunkowo – bezpośrednio wpływa na dostępność zewnętrznych źródeł finansowania. Projekt spełnia warunki formalne: ma decyzję środowiskową i prawomocną decyzję ZRID. Aktualny termin składania ofert w postępowaniu przetargowym to 8 lipca br.

Przypomnijmy - inwestycja obejmuje budowę mostu nad Odrą wraz z dojazdami. Będzie to konstrukcja podwieszana o całkowitej długości wynoszącej 182 m z charakterystycznym pylonem zlokalizowanym po stronie Bulwaru Gdyńskiego. Most Kłodny zapewni przeprowadzenie ruchu drogowego i tramwajowego przez rzekę Odrę. Z dwóch placów zagospodarowanych w formie pochylni, znajdujących się po obu stronach rzeki, zapewniona będzie również komunikacja dla osób pieszych, z niepełnosprawnościami i rowerzystów.

Inwestycja obejmować będzie ponadto przebudowę układu drogowego w rejonie istniejącego węzła Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby, przebudowę m.in. ul. Jana z Kolna, Nabrzeże Wieleckie, Wyszyńskiego, Panieńskiej, Duczyńskiego, Lazurowej, Wendy oraz ul. Zbożowej. Wybudowany zostanie nowy przebieg ul. Władysława IV wraz z torowiskiem tramwajowym. Prace obejmować będą również budowę i przebudowę infrastruktury sieciowej. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. 

(K)

 

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