Ruszył przetarg na budowę Mostu Kłodnego w Szczecinie. Kiedy powstanie nowa przeprawa przez Odrę?
(akt. 1)
Data publikacji: 22 września 2025 r. 12:48
Ostatnia aktualizacja: 22 września 2025 r. 15:23
Graf. UM Szczecin (archiwum)
Ruszył przetarg na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - część mostowa”. Ważną częścią tego przedsięwzięcia będzie budowa nowej przeprawy przez Odrę tzw. Mostu Kłodnego - poinformował w poniedziałek szczeciński magistrat.
- Ta inwestycja radykalnie poprawi komunikację z i na Łasztownię oraz zmieni okolice Trasy Zamkowej i przyszłej nowej siedziby Teatru Współczesnego - podkreśla prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Przetarg na Most Kłodny ogłoszony. Pojawiła się duża szansa na dofinansowanie. Walczymy.
Inwestycja obejmuje budowę nowego mostu nad Odrą wraz z dojazdami do niego. Ma to być konstrukcja podwieszana o całkowitej długości 182 metry.
- Elementem charakterystycznym konstrukcji będzie pylon zlokalizowany po stronie Bulwaru Gdyńskiego - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. - Most Kłodny zapewni przeprowadzenie ruchu drogowego i tramwajowego przez rzekę Odrę. Z dwóch placów zagospodarowanych w formie pochylni, znajdujących się po obu stronach rzeki, zapewniona będzie również komunikacja dla osób pieszych, z niepełnosprawnościami i rowerzystów.
Inwestycja obejmować będzie także przebudowę układu drogowego w rejonie istniejącego węzła Trasy Zamkowej, przebudowę nabrzeża Wieleckiego, przebudowę m.in. ul. Jana z Kolna, Nabrzeże Wieleckie, Wyszyńskiego, Panieńskiej, Duczyńskiego, Lazurowej, Wendy oraz ul. Zbożowej. Wybudowany zostanie nowy przebieg ul. Władysława IV wraz z torowiskiem tramwajowym. Prace obejmować będą również budowę i przebudowę infrastruktury sieciowej oraz zagospodarowanie zieleni.
Na finał inwestycji będzie trzeba jednak poczekać kilka lat. Termin jej realizacji to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie ofert do 6 marca 2026 r.
Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
(k)
Komentarze
@Tuskus
2025-09-22 15:32:12
Takimi wpisami, pokazujesz tylko dobitnie, że wyznawcy pisuary mają nirówno pod sufitem
Jan
2025-09-22 15:30:58
Jak inwestycje miejskie przygotują przetarg tak jak na stadion Świtu to szybko go nie będzie;-) oszuści!!
To po ile nowe
2025-09-22 15:13:57
koszty wody, śmieci , czynszów , podatków? Bo tak bez gospodarki, to z przychodami może być krucho? Właśnie takich gołodupców mam w rodzinie , na krechę ile się da, aż zielony przyjdzie. Typowy wyborca Tuska! Biedny , głupi i podatny na wypierdy ryżego! Dzisiaj mają kolejny odsłuch czystej wody z wioski debila !
Tuskus
2025-09-22 15:09:35
Rząd Kundelka(Tusk po kaszubsku) przyjął ustawę o utworzeniu Doliny dolnej Odry-faktyczny szlaban dla rozwoju odrzańskiego szlaku wodnego i zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Ekologia jako pretekst,w praktyce eko-terroryzm w służbie Rosji i Niemiec
leszy
2025-09-22 15:03:33
Nie chcę się mądrzyć, ale nie za nisko ten most? Nie powinniśmy sobie zostawiać jakiegoś większego marginesu na ewentualne statki, barki i łodzie? A jak się okaże za kila/kilkanaście lat, że coś będzie trzeba transportować Odrą, to co? Będziemy burzyć ten most?
Ten mostek
2025-09-22 15:02:30
to ściema, pod przykrywką dostępu do Portu, dostęp ale do części rozrywkowej zwanej Łasztownią.
Długi szmelc
2025-09-22 15:00:58
Jeszcze trzeba przerobić Most Długi. Kogo to wali że to zabytek z lat 60 tych
Szymek
2025-09-22 14:57:00
Który wyprowadzi ruch w korki. Potrzebne są w innych miejscach. Ten na Zapadłą kiedy będzie budowany? Kiedy zmiana władzy i tych wszystkich prezesów cwaniaczków 80 letnich z komunikacji?
Nareszcie
2025-09-22 14:31:17
Budować jak najszybciej.
jg729
2025-09-22 14:06:25
Krzystek buduje sobie kolejny, niekoniecznie potrzebny pomnik. Owszem, most jest potrzebny ale nie tam tylko bardziej na południe.
Wybudują
2025-09-22 14:03:00
lub nie, ale planować trzeba ! Na etapie przetargu mogą pojawić się również cenne sugestie , tych co się w temacie rozumieją lepiej jak mieszkańcy ! Może zasugerują cenne zmiany ? Kto wie ?
wodniak
2025-09-22 14:02:44
A czy tak niska przeprawa, nie zamknie do reszty żeglugę na Odrze? Ile prześwitu ma mieć ten most?
MJW
2025-09-22 13:30:27
Dlaczego tylko 100 a nie 300 metrów wysokości pylonu. Skrajny debilizm urbanistyczny.
Ciekawe co będzie
2025-09-22 13:23:35
prędzej? Ten mostek, czy raczej ruskie wojsko! Chcieli podobno, aby Szczecin należał do ZSRR. Coś mi się wydaje , że osiągną cel obecnie i to przy pomocy Niemców! Ciekawe? Co nie ? W Niemczech obecnie , prawdziwym Niemcem jest co czwarty tam zamieszkujący. Reszta to ciapate oraz ruskie i NRD -owskie komunisty. Putin nóżkami przebiera , a świat głuchy i ślepy jak dawna LIGA Narodów ?
Mx
2025-09-22 13:09:12
@entuzjasta;do marca masz czas na złożenie lepszego projektu.
entuzjasta
2025-09-22 13:03:44
Pylon o wysokości 100 metrów to jest to. Szczecińscy urbaniści są geniuszami w dziedzinie miejskiego krajobrazu.
