Ruszył przetarg na budowę Mostu Kłodnego w Szczecinie. Kiedy powstanie nowa przeprawa przez Odrę? (akt. 1)

Graf. UM Szczecin (archiwum)

Ruszył przetarg na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - część mostowa”. Ważną częścią tego przedsięwzięcia będzie budowa nowej przeprawy przez Odrę tzw. Mostu Kłodnego - poinformował w poniedziałek szczeciński magistrat.

- Ta inwestycja radykalnie poprawi komunikację z i na Łasztownię oraz zmieni okolice Trasy Zamkowej i przyszłej nowej siedziby Teatru Współczesnego - podkreśla prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Przetarg na Most Kłodny ogłoszony. Pojawiła się duża szansa na dofinansowanie. Walczymy.

Inwestycja obejmuje budowę nowego mostu nad Odrą wraz z dojazdami do niego. Ma to być konstrukcja podwieszana o całkowitej długości 182 metry.

- Elementem charakterystycznym konstrukcji będzie pylon zlokalizowany po stronie Bulwaru Gdyńskiego - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. - Most Kłodny zapewni przeprowadzenie ruchu drogowego i tramwajowego przez rzekę Odrę. Z dwóch placów zagospodarowanych w formie pochylni, znajdujących się po obu stronach rzeki, zapewniona będzie również komunikacja dla osób pieszych, z niepełnosprawnościami i rowerzystów.

Inwestycja obejmować będzie także przebudowę układu drogowego w rejonie istniejącego węzła Trasy Zamkowej, przebudowę nabrzeża Wieleckiego, przebudowę m.in. ul. Jana z Kolna, Nabrzeże Wieleckie, Wyszyńskiego, Panieńskiej, Duczyńskiego, Lazurowej, Wendy oraz ul. Zbożowej. Wybudowany zostanie nowy przebieg ul. Władysława IV wraz z torowiskiem tramwajowym. Prace obejmować będą również budowę i przebudowę infrastruktury sieciowej oraz zagospodarowanie zieleni.

Na finał inwestycji będzie trzeba jednak poczekać kilka lat. Termin jej realizacji to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie ofert do 6 marca 2026 r.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

(k)