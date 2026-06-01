Ponad 700 tys. zł zniknęło z pracowniczej kasy przy Tramwajach Szczecińskich. Jest akt oskarżenia

Ponad 700 tys. zł miało zniknąć z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy spółce Tramwaje Szczecińskie. Prokuratura oskarżyła osiem osób, w tym księgową, która według śledczych przez kilka lat wyprowadzała pieniądze na konta członków rodziny, fałszowała dokumenty i ukrywała ślady w księgach rachunkowych.

Sprawa wyszła na jaw w 2023 roku. Teraz prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Dotyczy on czynów popełnionych przez księgową spółki, jej córkę oraz członków zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy spółce Tramwaje Szczecińskie.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, Agnieszkę M. oskarżono o to, że od lipca 2020 r. do września 2023 r., prowadząc rachunkowość i obsługę kasową PKZP oraz będąc osobą upoważnioną do dokonywania operacji na rachunku bankowym Kasy, doprowadziła PKZP do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 700 tys. złotych. Wypłacała środki z rachunku Kasy i przelewała je na rachunki prowadzone dla jej męża i córki. W celu wyprowadzenia pieniędzy ze spółki podrabiała, osobiście, lub wspólnie z córką, wnioski o pożyczkę lub wnioski o zwrot/likwidację wkładów oraz świadczenia pośmiertnego poprzez wypełnienie ich treści imieniem i nazwiskiem członka Kasy, wskazaniem rachunku bankowego do przelewu, nakreśleniem podpisu wnioskodawcy, a następnie przedkładała je jako autentyczne zarządowi Kasy do akceptacji.

Oskarżona swoim zachowaniem wprowadziła w błąd członków zarządu PKZP co do autentyczności dokumentów oraz rzeczywistego celu pożyczek. Do wykonania przelewu wymagana była zgoda księgowej i członka zarządu.

Prokuratura zarzuca Agnieszce M. także pranie brudnych pieniędzy. Według ustaleń śledczych około 400 tys. zł pochodzących z przestępstwa zostało przelanych na rachunki osób najbliższych, a następnie wypłaconych w bankomatach i placówkach bankowych w celu ukrycia ich pochodzenia.

Kolejny zarzut dotyczy nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych PKZP. Śledczy wskazują, że oskarżona pomijała część operacji finansowych lub ujmowała zdarzenia fikcyjne, co skutkowało sporządzaniem nierzetelnych sprawozdań finansowych za lata 2021-2023.

Na ławie oskarżonych zasiądzie również Klaudia M. Prokuratura zarzuca jej współudział w wyprowadzeniu z PKZP blisko 150 tys. zł w latach 2021-2023. Kobieta odpowie także za pranie około 20 tys. zł, które miały trafić na jej rachunek bankowy.

