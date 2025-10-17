Ponad 6 kg różnych rodzajów narkotyków nie trafi na czarny rynek

Kryminalni zatrzymali 31-letniego mieszkańca Koszalina, który posiadał znaczne ilości narkotyków. W trakcie przeszukania jego mieszkania oraz pomieszczeń, do których mężczyzna miał dostęp policjanci znaleźli i zabezpieczyli naprawdę duże ilości substancji psychoaktywnych.

Wśród nich jest ponad 5 kilogramów marihuany, a także mefedron, kokaina, heroina i morfina. W sumie narkotyki ważą ponad 6 kg, a ich czarnorynkowa wartość sięga kilkuset tysięcy złotych.

- Zatrzymany 31-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec niego środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania - informuje nadkom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(k)

