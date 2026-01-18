Ponad 5 tysięcy osób zwiedziło Jantar Unity w Szczecinie

Ponad pięć tysięcy osób zwiedziło w niedzielę, podczas sześciogodzinnego dnia otwartego, prom Jantar Unity. W poniedziałek 19 grudnia o godz. 8 jednostka opuści miasto i odpłynie do Świnoujścia.



Ze względu na bardzo dużą frekwencję podczas niedzielnego zwiedzania konieczne było regulowanie przepustowości. Początkowo na pokład wpuszczano grupy 20-osobowe, następnie zwiększano je do 40, a w kluczowych momentach nawet do 50 osób.



– Dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie. Mieszkańcy przyszli całymi rodzinami, z dziećmi, by zobaczyć nową jednostkę. Przepraszamy tych, którym nie udało się wejść na pokład – niestety nie byliśmy w stanie przyjąć więcej osób – informuje Katarzyna Antoń, kierownik marketingu Unity Line.



Podczas zwiedzania goście odwiedzali m.in. mostek kapitański, pokłady pasażerskie i z kabinami. Trasa trwała około pół godziny i pozwalała zajrzeć w najważniejsze przestrzenie promu.



Jutro (poniedziałek 19 stycznia) o godz. 8.00 Jantar Unity wyruszy z Bulwaru Chrobrego w Szczecinie, by około 12.00 dopłynąć do Świnoujścia, gdzie rozpocznie przygotowania do regularnej eksploatacji. Pierwszy rejs handlowy zaplanowano na 20 stycznia o godz. 20.30 na trasie Świnoujście – Trelleborg. (K)

