Ponad 400 pacjentów po upadkach na lodzie trafiło na SOR-y w Szczecinie

Od poniedziałku szpitalne oddziały ratunkowe największych szczecińskich szpitali przyjęły ponad 400 osób ze złamaniami kończyn, skręceniami stawów oraz urazami pleców i głowy po upadkach na oblodzonych chodnikach, jezdniach czy schodach.

Pacjenci z urazami ortopedycznymi, najczęściej spowodowanymi poniedziałkową gołoledzią w Szczecinie i regionie, trafiali na SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 (Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz dwa oddziały ratunkowe Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

- W poniedziałek SOR-y naszych szpitali „Arkońska” i „Zdunowo” udzieliły pomocy około 200 osobom. Większość z nich przyjechała z urazami spowodowanymi upadkiem na chodniku lub schodach – poinformował PAP rzecznik prasowy SPWSZ Tomasz Owsik-Kozłowski. – We wtorek przed południem było jeszcze ok. dziesięciu pacjentów urazowych, w związku z pogodą – dodał.

Najczęściej diagnozowane były urazy rąk i nóg, zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia oraz urazy głowy i pleców.

Rzecznik SPWSZ dodał, że po diagnostyce (RTG, tomograf itd.) i opatrzeniu większość kontuzjowanych była wypisywana do domów. Tylko kilka osób miało złamania wymagające interwencji chirurgicznej.

O rekordowym obciążeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych poinformowała również rzeczniczka USK nr 1 – PUM Magdalena Knop. Minionej doby w placówce przy ul. Unii Lubelskiej na SOR dorosłych przyjęto 167 pacjentów, a na dziecięcy – 24.

- Dziś sytuacja na oddziale jest stabilniejsza, jednak w godzinach porannych zgłosiło się kolejnych sześciu pacjentów z urazami ortopedycznymi odniesionymi poprzedniego dnia – wyjaśniła Knop. Dodała, że najczęściej na SOR zgłaszają się osoby „po spowodowanych śliską nawierzchnią upadkach, często wielokrotnych”. Mają urazy rąk, nóg, głowy.

Rzeczniczka placówki poinformowała, że w poniedziałek na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ul. Unii Lubelskiej zespoły medyczne pracowały w trybie wzmożonej gotowości, dyrekcja oddelegowała tam dodatkowego ortopedę, ale i tak w kulminacyjnym momencie 70 pacjentów oczekiwało na udzielenie specjalistycznej pomocy.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie poinformowała, że od godz. 4.30 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek zadysponowano karetki do 43 osób poszkodowanych w wyniku upadku na lodzie. Zespoły WSPR transportowały na SOR-y szczecińskich szpitali także pacjentów z sąsiednich powiatów, m.in. goleniowskiego i polickiego.

