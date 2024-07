Pompa zapchana odpadami. Mogło dojść do katastrofy ekologicznej

Stare szmaty, sznury i taśmy zablokowały jedną z pomp Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Mogło dojść do katastrofy ekologicznej. Konieczna była interwencja służb ZWiK.

- Zepsuta pompa została przywieziona do warsztatu z naszej placówki na ulicy Szkolnej - relacjonuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK. - Przepompownia tam znajdująca się pompuje ścieki z dużej części północy Szczecina. Brak reakcji lub zaniedbanie służb mogłoby doprowadzić do bardzo groźnych skutków. Problemy z wybiciem ścieków w domach czy na ulicy byłyby najmniejszym z nich. Dlaczego poruszamy tę kwestię? Niestety nieumiejętne korzystanie z toalet i wrzucanie śmieci do systemu kanalizacji powoduje awarie i problemy nie tylko w domach, ale także w infrastrukturze sanitarnej i samej oczyszczalni. Nawet niewinna chusteczka nawilżana naszych niewinnych dzieci może stać się groźnym wrogiem w drodze pomiędzy ciałem a oczyszczalnią, a co dopiero stare szmaty!

Takie materiały, jeżeli nie zatkają po drodze światła kanału, to z pewnością w pewnym momencie trafią na pompownie ścieków, a tam potrafią tak zapchać urządzenia, że nie są one w stanie pompować ścieków i dochodzi do awarii. Może to prowadzić do zalań fekaliami najniżej podłączonych nieruchomości w zlewni

Do toalet wyrzucane są także worki foliowe i reklamówki, tampony, podpaski, patyczki kosmetyczne. To jednak nie koniec listy. Jak informuje ZWiK, do sieci trafia bowiem także gruz, cement, lakiery i inne chemikalia. Zdecydowana większość tych niepożądanych śmieci dostaje się do kanalizacji z naszych muszli klozetowych bądź zlewów kuchennych. Większe odpady wrzucane są po odsunięciu włazu bezpośrednio do studni kanalizacyjnych.

- Z kanalizacji wyjmowaliśmy już między innymi głowy zwierząt i elektrośmieci, w tym telewizor - przyznaje Hanna Pieczyńska. - Przypominamy, że nieumiejętne korzystanie z toalety może stwarzać problemy w domach, ale generuje tak niepotrzebne koszty ekip ZWiK - pompownia wymaga zatrzymania i czyszczenia, często konieczne jest usuwanie zatorów. Jakie mogą być skutki zatkania? Cofnięcie ścieków i zalanie mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków, to szczególnie odpady typu chemicznego negatywnie wpływają na prace ciągu biologicznego.

Sieć kanalizacyjna to nie śmietnik - podkreśla ZWiK. - Nie ma w niej urządzeń do rozdrabniania odpadków. Nie wszystko, co da się do niej wrzucić i „przejdzie” przez rurę, powinno się w niej znaleźć. Powinna do niej trafiać jedynie zużyta woda pochodząca z naszych codziennych czynności higienicznych, z mycia naczyń, prania czy sprzątania.

(as)