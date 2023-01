Pomorze Zachodnie chce wziąć duży kredyt w europejskim banku

Pomorze Zachodnie jest bliskie ponownego zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Uchwałę w tej sprawie podjęto na czwartkowej sesji sejmiku zachodniopomorskiego. Kredyt pomoże w realizacji ważnych inwestycji w naszym regionie.

– Pomorze Zachodnie to sprawdzony i wiarygodny partner dla EBI, stąd duże zaangażowanie Banku w regionie - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Pierwszy kontrakt finansowy z 2009 roku pozwolił nam między innymi na zapewnienie wkładu własnego do takich flagowych przedsięwzięć, jak na przykład przebudowa Opery na Zamku czy budowa Centrum Dialogu Przełomy. Druga umowa finansowa z 2018 roku pozwoliła sfinansować między innymi budowę Morskiego Centrum Nauki, konsolidację siedziby Urzędu Marszałkowskiego czy zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym. Wobec tak pozytywnych doświadczeń zdecydowaliśmy się ma współpracę po raz trzeci.

Umowa z EBI zapewnia indywidualnie ustalane oprocentowanie, długi okres spłaty rat kapitałowych (do 25 lat) oraz okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 lat.

- Maksymalna kwota, którą można pożyczyć, to 350 mln zł - tłumaczył podczas sesji skarbnik województwa Marek Dylewski. - To nie tak, że dzisiaj zaciągamy ten kredyt. Będziemy postępowali elastycznie. Możliwość zaciągnięcia kredytu będzie ujęta w kontrakcie - 3 lata plus opcjonalnie 2 lata.

Wśród inwestycji, jakie planuje się sfinansować przy pomocy środków z EBI, znajdują się: dalszy zakup kolejowego taboru pasażerskiego, budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, rozbudowy i przebudowy dróg wojewódzkich, budowa obiektów ochrony zdrowia czy inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, takie jak na przykład modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach.©℗

