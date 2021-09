Pomorze Zachodnie bardziej sportowe

Ponad 17,5 miliona złotych trafi do naszego województwa na rozwijanie infrastruktury sportowej. Transfer pieniędzy jest możliwy dzięki rządowemu programowi "Sportowa Polska".

- Ten program to pomysł na to, żeby społeczności lokalne, mieszkańcy, dzieci, wszyscy, którzy chcą podejmować aktywności sportowe, mieli taką możliwość - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podczas spotkania z samorządowcami, do których popłyną środki z centrali. - Te inwestycje są skierowane głównie do najmłodszych. To szczególnie ważne, gdy wychodzimy z pandemii. Przed nami co prawda trudne tygodnie, gdy musimy uważnie obserwować sytuację, ale jest potrzeba, aby wyjść z domu, podjąć aktywność. Chodzi o rozwój fizyczny i zdrowie naszych dzieci. Do tego, do przeprowadzania zajęć, potrzebne są odpowiednie warunki.

Które z miast otrzymało największe wsparcie?

Największe dofinansowanie zdobyły Pyrzyce. Władze tego miasta przeznaczą 7 milionów 760 tysięcy złotych na rozbudowę i modernizację pływalni szkoły podstawowej przy ul. Tadeusza Reytana 6.

- To dla nas wyzwanie. Z tej pływalni będzie korzystało wiele dzieci. To najważniejszy cel - powiedziała burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska. - Ale chcemy też wyjść z ofertą dla mieszkańców i seniorów w godzinach popołudniowych i w weekendy. Dofinansowanie to połowa inwestycji. Na dziś pełny koszt to ok. 15 milionów. Przed nami poszukiwanie środków na wkład własny.

Przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku zostanie wybudowana hala sportowo - widowiskowa. Na stadionie miejskim w Dębnie prace obejmą arenę lekkoatletyczną. Gryfino dostanie pieniądze na remont i modernizację Centrum Wodnego Laguna a Dolice - na przebudowę stadionu oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej. Węgorzyno stworzy nowoczesną bieżnię, Resko zmodernizuje zaplecze szatniowo - sanitarne oraz siłownię na stadionie miejskim, Stargard poprawi stan infrastruktury sportowej w trzech szkołach. Wśród beneficjentów jest także Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Pieniądze z programu "Sportowa Polska" przeznaczy na modernizację boiska i bieżni z nawierzchni sztucznych.

Pomorze Zachodnie wciąż mało aplikuje o dotacje

Wojewoda wygłosił także apel do tych samorządowców, którzy o rządowe pieniądze jeszcze nie aplikowali.

- Mam pewien niedosyt. Wniosków złożonych na wschodzie Polski było czasami kilka razy więcej niż na Pomorzu Zachodnim - przyznał. - Zwracam się do prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów, aby w kolejnym rozdaniu aplikowali o pieniądze. Nie jest dobrze, że podmioty z naszego województwa składają kilka razy mniej wniosków niż podmioty z innych regionów kraju. Jestem przekonany, że jak będzie więcej wniosków, to więcej pieniędzy spłynie na Pomorze Zachodnie. ©℗

(as)