Dyżury administracji cmentarnej. Pomoc, wsparcie i opłaty

Nie tylko w poniedziałek (31 października), ale również 1 listopada wszelką pomocą odwiedzającym Cmentarz Centralny będą służyć pracownicy administracji największej szczecińskiej nekropolii.

Pomogą, gdy zawiedzie elektroniczne wyszukiwanie grobów. Wesprą, jeśli w nagłym wypadku koniecznością okaże się wezwanie pomocy medycznej. Potwierdzą legalność prowadzonej na terenie nekropolii kwesty. W dni poprzedzające święto Wszystkich Świętych oraz w trakcie dyżuru – 1 listopada, w godz. 8-16 – będą również przyjmowali opłaty prolongacyjne, czyli za udostępnienie miejsca pochówku na kolejnych 20 lat.

Opłata za przedłużenie dzierżawy miejsca pojedynczego na Cmentarzu Centralnym wynosi 700 zł, a na pozostałych cmentarzach – 550 zł. Prolongacja miejsca rodzinnego w pionie (głębinowe) na terenie największej szczecińskiej nekropolii kosztuje 1 tys. zł, gdy na pozostałych cmentarzach – 800 zł. Odpowiednio różnią się także opłaty za miejsca rodzinne w poziomie: na Cmentarzu Centralnym 1,4 tys. zł, a na pozostałych cmentarzach 1,1 tys. zł

– Płatności te rozkładamy na raty, nawet na 10. Oczywiście, na wniosek złożony przez opiekuna mogiły. Wystarczy w tej sprawie zgłosić się do administracji cmentarza. Również w tych trudnych sprawach nasi pracownicy postarają się pomóc wszystkim zainteresowanym – przekonuje A. Kus, rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

Przypomnijmy: zgodnie z regulaminem Cmentarza Centralnego oraz pozostałych szczecińskich nekropolii komunalnych, „administrator cmentarza nie ma obowiązku informowania o upływie terminu, na który uiszczono opłatę”. Natomiast „w przypadku nieuiszczenia opłaty prolongacyjnej miejsce pochówku przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza i może zostać użyte do ponownego chowania zwłok”. Co więcej, nagrobek oraz inne elementy nieopłaconego grobu podlegają likwidacji. To proces przykry i nieodwracalny.

Właśnie wieloletnie opóźnienie w dokonaniu opłaty prolongacyjnej jest przyczyną „znikania” mogił z terenów komunalnych nekropolii Szczecina. Aktualnie z opłatą prolongacyjną zalegają opiekunowie 6 tysięcy mogił – tylko na terenie Cmentarza Centralnego. Łączna suma ich zobowiązań wobec administrującego nekropolią Zakładu Usług Komunalnych wynosi ponad pół miliona złotych. ©℗

A. NALEWAJKO