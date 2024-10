Polski statek z pół tony kokainy zatrzymany w Brazylii, MSZ monitoruje sytuację (akt. 1)

Fot: (arch.) Marek Czasnojć

Masowiec PŻM "Jawor", którego – jak podał rzecznik armatora – załoga znalazła ukryte na statku pół tony kokainy i zawiadomiła policję brazylijską, na czas dochodzenia nie może opuścić portu w Sao Luís. Polska placówka dyplomatyczna w Brazylii przekazała MSZ pierwszy raport w tej sprawie.

O udaremnieniu przemytu narkotyków poinformował w niedzielę właściciel statku, czyli Polska Żegluga Morska. Według rzecznika Grupy PŻM Krzysztof Gogola marynarz z MS "Jawor" zauważył w piątek zerwaną plombę na wejściu do jednego z pustych pomieszczeń (tzw. void space) między nadbudówką a ładowniami. W środku były zafoliowane paczki, które ktoś w nocy prawdopodobnie podrzucił na pokład.

Kapitan statku za pośrednictwem agenta zawiadomił policję. Zabezpieczyła ona podejrzany ładunek. Okazało się, że w kilkunastu paczkach jest w sumie około pół tony kokainy. Brazylijskie służby wszczęły dochodzenie. Dziś marynarze mają zostać przesłuchani. Sytuację monitoruje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział PAP, że resort otrzymał stosowny raport od polskiej placówki dyplomatycznej w Brazylii.

"Na razie są to informacje oparte głównie na źródłach medialnych. Jest różnica czasowa i dopiero będzie dochodzić do przesłuchania i wyjaśnienia tejże sprawy ze strony polskich marynarzy, więc ustalamy na razie stan faktyczny. Ale placówka jest poinformowana o sprawie i stara się ustalić, do czego właściwie doszło na pokładzie statku +Jawor+" – powiedział Wroński.

Rzecznik PŻM w rozmowie z PAP podkreślił, że załoga ma zapewnioną opiekę prawną. Pytany, czy MS "Jawor" może zostać zatrzymany w Brazylii np. na kilka tygodni, stwierdził, że to „pesymistyczny scenariusz”.

„Będzie stał aż zwolni go policja” – powiedział Gogol. Dodał, że armator „nie może wpływać na przyspieszenie dochodzenia”.

Rzecznik PŻM powtórzył, że to „załoga udaremniła przemyt narkotyków”, ujawniając podejrzany ładunek i powiadamiając służby brazylijskie.

Gogol zaznaczył, że masowiec "Jawor" dwa dni stał na kotwicowisku portu Sao Luís na północnym wschodzie Brazylii. Pomieszczenie, w którym w piątek odkryto narkotyki, było wcześniej zaplombowane. Statek przypłynął z Rotterdamu pod balastem, czyli bez ładunku. Z Brazylii miał wyruszyć do Hiszpanii z transportem soi. W Kartagenie miał być 21 października.

Sprawę ujawnienia narkotyków na polskim statku handlowym nagłośniły brazylijskie media. Według portalu g1 (Globo) inicjatywa przeszukania statku w sobotę rano wyszła od policjantów. Portal podał, że marynarzom mogą zostać postawione zarzuty przemytu narkotyków i przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Brazylijska policja podała, że zarekwirowany na statku ładunek jest największym przejętym transportem kokainy w historii stanu Maranhao.

Załoga MS "Jawor" to 20 osób – Polacy, Ukraińcy, Bułgarzy i Rumuni. Masowiec ma 230 m długości, dlatego w ocenie Gogola ktoś mógł w nocy dostać się na pokład niezauważony.

„Statki handlowe czekające na kotwicowisku przy takim porcie jak Sao Luís nie są w nocy objęte wzmocnionym nadzorem. Tam nie ma zagrożenia atakiem piratów, co się zdarza np. u wybrzeży Afryki” – powiedział rzecznik PŻM.

Zaznaczył, że przebieg wachty na statku jest rejestrowany i m.in. nagrania z mostka MS "Jawor" mogą zostać przekazane brazylijskim służbom. (PAP)

***

Wcześniejsza informacja

Załoga masowca „Jawor” znalazła kilkanaście 40-kilogramowych paczek z narkotykami, które miały zostać podrzucone, kiedy statek znajdował się na kotwicowisku brazylijskiego portu Sao Luis; o sprawie zawiadomiono policję; w poniedziałek marynarze mają być przesłuchani - poinformował PAP rzecznik PŻM Krzysztof Gogol.

Według rzecznika, marynarze odkryli narkotyki w piątek; kapitan statku - zgodnie z procedurami - o znalezieniu podejrzanego ładunku poinformował agenta, a ten policję.

„Przybyli na miejsce helikopterem funkcjonariusze ujawnili, że w paczkach znajdują się narkotyki. Policja wszczęła dochodzenie dotyczące ujawnionej kontrabandy. Na jutro planowane jest przesłuchanie członków załogi. Nikt nie został zatrzymany” – przekazał w niedzielę PAP rzecznik prasowy grupy Polska Żegluga Morska (PŻM) Krzysztof Gogol.

Masowiec Polskiej Żeglugi Morskiej m/s „Jawor” przypłynął do Brazylii z Rotterdamu. Z Sao Luis ma płynąć z ładunkiem zboża do Kartageny w Hiszpanii. Gogol, w rozmowie z PAP, zaznaczył że przez brazylijskie porty prowadzi szlak narkotykowy, z Ameryki Południowej do Europy. „A statki handlowe są coraz częściej wykorzystywane przez narkotykowe kartele jako środek transportu narkotyków” – powiedział rzecznik PŻM.

Według rzecznika PŻM, narkotyki zostały podrzucone w nocy, kiedy statek czekał na kotwicowisku przed wejściem do portu. Jak powiedział Gogol, prawdopodobnie jakaś mała jednostka podpłynęła do statku, doszło do abordażu i ukrycia narkotyków. „Umieszczono je w jednym ze schowków określanych jako void space. To puste pomieszczenie między nadbudówką a ładowniami” – opisał rzecznik PŻM.

Podkreślił, że takie pomieszczenia na statku są zaplombowane. Kiedy statek stał na kotwicowisku, plomby były regularnie sprawdzane. W piątek rano plomby na wejściu do tego schowka nie było, co zauważył jeden z marynarzy i zaalarmował kapitana jednostki, a ten podjął dalsze działania, informując armatora.

Powiadomiona o podejrzanym ładunku policja wysłała na statek śmigłowiec z funkcjonariuszami, a ci ustalili, że w paczkach znajduje się prawdopodobnie kokaina. Gogol powiedział PAP, że pakunków było kilkanaście. Każdy ważył 40 kg. Były owinięte czarną folią.

Załoga m/s „Jawor” składa się z 20 osób – Polaków, Ukraińców, Bułgarów i Rumunów. O zdarzeniu zawiadomiono już rodziny marynarzy i polskie władze. Gogol powiedział PAP, że PŻM poinformowała o sprawie m.in. wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewkę.

Copyright