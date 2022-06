Polska 2050 krytykuje planowane zmiany w ratownictwie medycznym

Polski rząd przedstawił niedawno rozwiązania prawne, które mają wzmocnić system ratownictwa medycznego - na czele z ustawą o ochronie ludności. Z pomysłami prawicy polemizuje ugrupowanie Szymona Hołowni, czyli Polska 2050.



- Zastąpienie planów zarządzania kryzysowego systemem informatycznym jest trudne do zrozumienia - uważa Cezary Pakulski, działacz partii Hołowni ze Szczecina. - Pierwsze, co się dzieje w sytuacji kryzysowej, to przestaje funkcjonować informatyka i komunikacja. Można to porównać do pilota w samolocie, który przed startem zamiast dokonać sprawdzenia check - listy i potwierdzenia, że wszystko działa, miałby zawierzyć systemowi, że wszystko jest sprawne.

Plan Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że w każdej polskiej gminie powinna być karetka. Ten pomysł ludziom Hołowni także się nie podoba.

- Na sam zakup karetek rząd chce wydać 2 miliardy złotych - mówi C. Pakulski. - Mamy w tej chwili 1600 zespołów ratownictwa medycznego. To 3 razy więcej w niż w krajach Europy Zachodniej. Na dodanie do systemu 1500 zespołów i 2800 karetek nas po prostu nie stać.

Zwłaszcza że, argumentuje Pakulski, brakuje ratowników. Rząd chce sięgnąć po zasoby Ochotniczej Straży Pożarnej. Pakulski zwraca jednak uwagę, że pierwsi absolwenci szkolenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej pojawią się dopiero za trzy lata, a sam kurs kwalifikowanej pomocy dla strażaków to za mało.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22 czerwca 2022 r.

(as)