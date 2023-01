Politechnika Morska uruchomiła jadłodzielnię

Wysokość stypedium socjalnego na rok 2022/2023 wynosi od 1100 i więcej. Co miesiąc kwota na konto studenta z socjalem wpływa, niezla sumka, lepsza i wyższa niż 500plus na dziecko.

Piotr

2023-01-20 16:06:45

Studenci dostają stypedium socjalne co miesiąc. Ciekawe ile teraz płacą miesięcznie osiemset czy może więcej kasiory z budżetu państwowego, czyli czudzej kieszeni pracujących. Studencji socjalni dostają także obiad 5 razy w tygodniu za darmo w mensach studenckich. Nie dawać nic naciągaczom z akademików, którzy głównie imprezują i bawią się na koszt innych zamiast iść do pracy weekendowej, na nocki lub do Bratniaka.