Policko-senegalska afera. Akt oskarżenia trafił do sądu

Szkoda na niemal 90 mln zł, liczący 1300 stron akt oskarżenia i 59 zarzutów dla 26 oskarżonych - zakończyło się wielowątkowe śledztwo prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w sprawie dotyczącej szeregu nieprawidłowości w zarządzaniu Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Prokurator skierował właśnie do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia w tej sprawie. Wśród oskarżonych są m.in. byli członkowie zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Jak przekazuje Prokuratura Regionalna w Szczecinie, głównym wątkiem śledztwa były działania podejmowane w okresie od 2011 do 2016 r., wyrządzające ZCH Police S.A. szkodę majątkową wielkich rozmiarów, w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy nabycia akcji senegalskiej spółki African Investment Group S.A. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. W wyniku zawarcia i wykonywania umowy nabycia akcji senegalskiej spółki doszło do wprowadzenia w błąd przedstawicieli rady nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. co do wartości akcji nabywanej spółki, a następnie do dokonywania niezasadnych płatności tytułem poszczególnych transz ceny akcji. Doprowadziło to do wyrządzenia w spółce szkody majątkowej w kwocie 87 153 700 zł. W procederze nabycia akcji African Investment Group S.A. przez ZCH Police S.A. uczestniczyła Spółka DGG ECO sp. z o.o., założona m.in. przez senegalskiego polityka, która nie miała żadnego doświadczenia w działalności dotyczącej poszukiwania fosforytów, a w trakcie negocjacji warunków umowy nie przedstawiono żadnych miarodajnych danych dotyczących zasobności złóż, co do których African Investment Group S.A. będzie miało możliwość eksploatacji. W wyniku śledztwa ustalono, że umowa nabycia akcji senegalskiej spółki doszła do skutku pomimo braku dokumentów wskazujących na miarodajne i rzeczywiste zasoby złóż fosforytów oraz możliwości ich wydobycia.

Jak ustaliła prokuratura, celem nabycia akcji African Investment Group miało być prowadzenie przez tą senegalską spółkę działalności w zakresie wydobywania fosforytów. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje jednak, iż złoża co do których pierwotnie zakładano eksploatację, wyczerpały się po wydobyciu zaledwie ok. 100 ton surowca. Z kolei założenie dotyczące wydobycia fosforytów z drugiego obszaru złóż opierały się wyłącznie o koncepcje hipotetyczne.

Tomasz TOKARZEWSKI