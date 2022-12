„Guadalupe Explorer” płynie z propanem na rozruch Polimerów Police

„Guadalupe Explorer” to zupełnie nowy gazowiec LPG, który transportuje 22 tys. ton propanu do polickiego portu, a ściślej – do terminalu przeładunkowo-magazynowego, będącego częścią wielkiej inwestycji, czyli Polimerów Police. Według ostatnich zapowiedzi, statek spodziewany jest w środę (21 grudnia) rano. Propan trafi do jednego ze zbudowanych niedawno zbiorników i posłuży do uruchomienia nowej fabryki, która w przyszłym roku ma rozpocząć produkcję propylenu i polipropylenu.

Polimery Police to przedsięwzięcie Grupy Azoty, obejmujące zespół instalacji do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacje do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, pozwalających na wysoką elastyczność produkcji i wytwarzanie szerokiej gamy różnych rodzajów polipropylenu. Fabryka ma także produkować 17 tys. ton wodoru rocznie. Będzie on sprzedawany do polickich zakładów chemicznych i posłuży do wytwarzania amoniaku.

Początek końca wielkiej budowy

W zakres projektu wchodzi nowy terminal przeładunkowy i magazynowy w polickim porcie Grupy Azoty, zapewniający m.in. możliwość pozyskiwania drogą morską niezbędnych do produkcji (w dwóch kluczowych procesach technologicznych) surowców – propanu i etylenu. Gazoport, jako część Polimerów Police, ma przyjmować statki przewożące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Terminal gazowy będzie też wykorzystywany do importu LPG. Są w nim trzy zbiorniki: dwa na propan o pojemności 40 tys. m sześc. każdy i jeden do przechowywania etylenu, mogący pomieścić 12 tys. m sześc. tego surowca.

– Pierwszy statek, który zawita już w grudniu tego roku, zostanie przeładowany do zbiornika propanu, z którego będziemy uruchamiać fabrykę – zapowiadał pod koniec listopada w Szczecinie Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty. – Można powiedzieć, że to początek końca tej wielkiej budowy.

Wspomniany pierwszy statek to „Guadalupe Explorer”, zbudowany w tym roku w południowokoreańskiej stoczni. Operatorem jednostki jest belgijska firma Exmar Ship Management bv, a właścicielem – Huachi International Ship Lease Co., Limited. To nowoczesny, zasilany dwoma rodzajami paliwami (dual-fuel) gazowiec LPG średniej wielkości. Ma blisko 180 m długości i 29 m szerokości, a nośność ok. 29 tys. ton.

Pod koniec października br. statek opuścił Ulsan w Korei Południowej i po miesiącu zawitał do Corpus Christi w USA, następnie do kolejnych amerykańskich portów: Port Arthur i Port Neches. Z tego ostatniego 1 grudnia wyruszył w kierunku Europy. W Policach spodziewany jest w środę rano, choć dokładny termin przypłynięcia może się jeszcze zmienić. ©℗

(ek)