Polickie Koło PSONI świętowało. Działają od ćwierć wieku [GALERIA]

Jubileusz był okazją do wspomnień oraz podziękowań tym, którzy przez te lata tę organizację w różny sposób wspierali. Były wyróżnienia, były występy artystyczne i było otwarcie nowych mieszkań wspomaganych. Fot. Andrzej Gawroński

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach ma już 25 lat. Ten ważny jubileusz uczciło w wyjątkowy sposób. Były wspomnienia, podziękowania i... otwarcie kolejnych mieszkań wspomaganych. Te ćwierć wieku było dla organizacji bardzo intensywne. Przez ten czas zdołała zbudować cały system wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dziś prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Sasanka, mieszkalnictwo treningowe oraz mieszkania wspomagane.

Historię PSONI Koło w Policach tworzą sami podopieczni tej organizacji, ich rodzice (to oni organizację założyli i do tej pory prowadzą), opiekunowie, pracownicy, a także przyjaciele stowarzyszenia. Jubileuszowa uroczystość była okazją do podziękowania wszystkim tym osobom, instytucjom, samorządom, firmom oraz zaprzyjaźnionym organizacjom.

Działalność polickiego koła PSONI jest dostrzegana także poza Policami. Przykładem jest szczególne wyróżnienie Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni” (to m.in. kawiarenka z galerią prac, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną), która w konkursie „Lodołamacze 2024” otrzymała III miejsce w kategorii „Otwarty rynek pracy” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły, działalność Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni” na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. Nagrodę odebrał w minionym tygodniu, w Warszawie, w Zamku Królewskim przewodniczący PSONI Koło w Policach Zdzisław Gorący.

A Zarząd Główny PSONI w Warszawie wyróżnił poszczególnych członków polickiego stowarzyszenia medalem „Fideliter et Constanter" („Wiernie i Wytrwale"). To odznaczenie przyznawane osobom, których działania społeczne są wyjątkowe, i które w sposób szczególny zasłużyły się dla realizacji celów statutowych PSONI.

Jubileuszową uroczystość uświetniły występy artystyczne. Swój repertuar zaprezentowali uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Policach pod kierownictwem Anity Kiełbasińskiej. A towarzyszące obchodom jubileuszu otwarcie nowych mieszkań wspomaganych umiliły dodatkowo koncerty Filipa Bańkowskiego – tenora, absolwenta Akademii Sztuki w Szczecinie, któremu akompaniowała prof. Małgorzaty Wielgolińska, oraz zespołu „SHYENNE”.©℗

(sag)